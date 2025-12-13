Vr­šac – U go­di­ni te­škoj za sve po­ljo­pri­vred­ni­ke, pa i pče­la­re Vr­šca, Grad­sko ve­će usvo­ji­lo je Od­lu­ku o pod­sti­ca­ji­ma za po­ljo­pri­vred­na ga­zdin­stva ko­ja se ba­ve pče­lar­stvom i za ovu na­me­nu je iz bu­dže­ta iz­dvo­je­no če­ti­ri mi­li­o­na di­na­ra. Taj no­vac mo­ći će da ko­ri­ste svi pče­la­ri sa ove te­ri­to­ri­je, ko­ja po­se­du­ju naj­ma­nje 10, a naj­vi­še 200 re­gi­stro­va­nih ko­šni­ca. Pod­sti­caj iz­no­si do 500 di­na­ra po ko­šni­ci, a uku­pan iz­nos ne mo­že pre­ći 80 pro­ce­na­ta vred­no­sti pri­ja­vlje­ne in­ve­sti­ci­je sa ura­ču­na­tim PDV-om. Sred­stva će se do­de­lji­va­ti po jav­nom po­zi­vu ko­ji ras­pi­su­je Grad­sko ve­će, a ceo po­stu­pak spro­vo­di­će po­seb­na Ko­mi­si­ja za do­de­lu i kon­tro­lu na­men­skog tro­še­nja sred­sta­va.

Pod­sti­ca­ji će mo­ći da se upo­tre­be za na­bav­ku še­će­ra i si­ro­vi­na za pri­pre­mu si­ru­pa, ko­mer­ci­jal­nih ili re­cep­tur­nih po­ga­ča, re­gi­stro­va­nih pre­pa­ra­ta za le­če­nje, vi­ta­min­sko-mi­ne­ral­nih su­ple­me­na­ta i adi­ti­va, kao i po­tro­šnog ma­te­ri­ja­la za zim­sku ne­gu pče­la. Ova me­ra do­la­zi u tre­nut­ku ka­da je pre­ma po­da­ci­ma sa te­re­na, pče­lar­stvo to­kom pro­te­kle agro­e­ko­nom­ske go­di­ne bi­lo iz­lo­že­no ozbilj­nim te­ško­ća­ma, zbog vi­so­kih tem­pe­ra­tu­ra i ne­rav­no­mer­nih pa­da­vi­na. Ne­po­volj­ni vre­men­ski uslo­vi, ka­ko se na­vo­di, uti­ca­li su na ma­njak me­do­no­sne pa­še i ugi­nu­će pre­ko 50 pro­ce­na­ta pče­li­njih za­jed­ni­ca to­kom zi­me 2024/ 2025. go­di­ne.

„Lič­no sam mi­slio da od pro­šle go­di­ne za pče­la­re ne mo­že bi­ti go­re, ali je ova još go­ra. Ja u pče­li­nja­ku ni­ka­da ni­sam bio na to­li­kom gu­bit­ku. U ba­gre­mo­voj pa­ši, ko­ja je za nas naj­va­žni­ja, ni­sam iz­vr­cao ni ka­ši­či­cu me­da. Bu­kval­no smo na ko­le­ni­ma. Kli­mat­ske pro­me­ne, su­ša, ne­do­sta­tak po­le­na zbog su­še, upo­tre­ba he­mij­skih sred­sta­va na po­lji­ma, bo­le­sti i pa­ra­zi­ti, kom­bi­na­ci­ja sve­ga to­ga nam ubi­ja pče­le i sa­da je je­di­ni cilj da ih odr­ži­mo u ži­vo­tu. Sve to pra­ti i ne­po­volj­na si­tu­a­ci­ja na tr­ži­štu me­da, gde je pri­su­tan ve­li­ki pro­ce­nat fal­si­fi­ko­va­nog me­da. Po­tro­ša­či da zna­ju da mo­gu bi­ti si­gur­ni je­di­no ako med ku­pu­ju di­rekt­no od pče­la­ra kog lič­no po­zna­ju. Mno­go je ra­da i tru­da ulo­že­no, a isto nas tek oče­ku­je”, ka­že pče­lar Đor­đe Nov­ko­vić.

Upra­vo cilj po­dr­ške pro­fe­si­o­nal­nim pče­la­ri­ma i je­ste, ka­ko se na­vo­di u obra­zlo­že­nju Od­lu­ke, osna­ži­va­nje i pri­pre­ma pče­li­njih dru­šta­va za pred­sto­je­ću zi­mu, ali i du­go­roč­no ja­ča­nje sek­to­ra pče­lar­stva gra­da Vr­šca, na či­joj te­ri­to­ri­ji se pre­ma pro­ce­na­ma na­la­zi oko 16.000 ko­šni­ca, a no­vom me­rom će bi­ti ob­u­hva­će­na po­lo­vi­na ukup­nog bro­ja.

„Sred­stva su na­me­nje­na ne sa­mo ve­li­kim, već i ma­lim pče­la­ri­ma – oni­ma ko­ji ima­ju i po de­se­tak ko­šni­ca, jer upra­vo oni naj­če­šće tr­pe naj­ve­će po­sle­di­ce u kri­znim go­di­na­ma. Ovim pri­stu­pom, Grad Vr­šac po­ka­zu­je da bri­ne o sva­kom po­ljo­pri­vred­ni­ku, bez ob­zi­ra na ve­li­či­nu nje­go­vog ga­zdin­stva. Naš cilj ni­je sa­mo tre­nut­na fi­nan­sij­ska po­moć, već osna­ži­va­nje i du­go­roč­ni raz­voj pče­lar­stva kao de­la lo­kal­ne eko­no­mi­je i po­ljo­pri­vred­ne tra­di­ci­je. Ve­ru­je­mo da će ova me­ra ima­ti sna­žan po­zi­ti­van efe­kat i da će pče­la­ri ose­ti­ti po­dr­šku svog gra­da”, iz­ja­vio je Slo­bo­dan Jo­va­nov, član Grad­skog ve­ća za­du­žen za po­ljo­pri­vre­du, ko­ja ka­ko ov­de is­ti­ču je­ste je­dan od te­me­lja lo­kal­nog eko­nom­skog raz­vo­ja.

Pče­lar­stvo u tom si­ste­mu ima po­seb­no me­sto, jer ono ni­je sa­mo iz­vor pri­ho­da za broj­ne gra­đa­ne, već i va­žan fak­tor u oču­va­nju pri­ro­de, po­ljo­pri­vred­ne pro­iz­vod­nje i ukup­nog bi­o­di­ver­zi­te­ta.

(Pančevac/Politika)