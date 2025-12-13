Pčelarima Vršca 4 miliona dinara podsticaja
Vršac – U godini teškoj za sve poljoprivrednike, pa i pčelare Vršca, Gradsko veće usvojilo je Odluku o podsticajima za poljoprivredna gazdinstva koja se bave pčelarstvom i za ovu namenu je iz budžeta izdvojeno četiri miliona dinara. Taj novac moći će da koriste svi pčelari sa ove teritorije, koja poseduju najmanje 10, a najviše 200 registrovanih košnica. Podsticaj iznosi do 500 dinara po košnici, a ukupan iznos ne može preći 80 procenata vrednosti prijavljene investicije sa uračunatim PDV-om. Sredstva će se dodeljivati po javnom pozivu koji raspisuje Gradsko veće, a ceo postupak sprovodiće posebna Komisija za dodelu i kontrolu namenskog trošenja sredstava.
Podsticaji će moći da se upotrebe za nabavku šećera i sirovina za pripremu sirupa, komercijalnih ili recepturnih pogača, registrovanih preparata za lečenje, vitaminsko-mineralnih suplemenata i aditiva, kao i potrošnog materijala za zimsku negu pčela. Ova mera dolazi u trenutku kada je prema podacima sa terena, pčelarstvo tokom protekle agroekonomske godine bilo izloženo ozbiljnim teškoćama, zbog visokih temperatura i neravnomernih padavina. Nepovoljni vremenski uslovi, kako se navodi, uticali su na manjak medonosne paše i uginuće preko 50 procenata pčelinjih zajednica tokom zime 2024/ 2025. godine.
„Lično sam mislio da od prošle godine za pčelare ne može biti gore, ali je ova još gora. Ja u pčelinjaku nikada nisam bio na tolikom gubitku. U bagremovoj paši, koja je za nas najvažnija, nisam izvrcao ni kašičicu meda. Bukvalno smo na kolenima. Klimatske promene, suša, nedostatak polena zbog suše, upotreba hemijskih sredstava na poljima, bolesti i paraziti, kombinacija svega toga nam ubija pčele i sada je jedini cilj da ih održimo u životu. Sve to prati i nepovoljna situacija na tržištu meda, gde je prisutan veliki procenat falsifikovanog meda. Potrošači da znaju da mogu biti sigurni jedino ako med kupuju direktno od pčelara kog lično poznaju. Mnogo je rada i truda uloženo, a isto nas tek očekuje”, kaže pčelar Đorđe Novković.
Upravo cilj podrške profesionalnim pčelarima i jeste, kako se navodi u obrazloženju Odluke, osnaživanje i priprema pčelinjih društava za predstojeću zimu, ali i dugoročno jačanje sektora pčelarstva grada Vršca, na čijoj teritoriji se prema procenama nalazi oko 16.000 košnica, a novom merom će biti obuhvaćena polovina ukupnog broja.
„Sredstva su namenjena ne samo velikim, već i malim pčelarima – onima koji imaju i po desetak košnica, jer upravo oni najčešće trpe najveće posledice u kriznim godinama. Ovim pristupom, Grad Vršac pokazuje da brine o svakom poljoprivredniku, bez obzira na veličinu njegovog gazdinstva. Naš cilj nije samo trenutna finansijska pomoć, već osnaživanje i dugoročni razvoj pčelarstva kao dela lokalne ekonomije i poljoprivredne tradicije. Verujemo da će ova mera imati snažan pozitivan efekat i da će pčelari osetiti podršku svog grada”, izjavio je Slobodan Jovanov, član Gradskog veća zadužen za poljoprivredu, koja kako ovde ističu jeste jedan od temelja lokalnog ekonomskog razvoja.
Pčelarstvo u tom sistemu ima posebno mesto, jer ono nije samo izvor prihoda za brojne građane, već i važan faktor u očuvanju prirode, poljoprivredne proizvodnje i ukupnog biodiverziteta.
(Pančevac/Politika)