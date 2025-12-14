Selo Južni Banat

Ivanovo: Danas 44. Omladinska izložba fotografija Srbije

12:00

14.12.2025

Podeli vest:

Foto: Printscreen/MZ Ivanovo

IVANOVO – 44. Omladinska izložba fotografija Srbije svečano će biti otvorena u nedelju, 14. decembra u 17 časova u Ivanovu, u prostorijama Doma kulture.

Izložene fotografije selektovane u dve kategorije: kategorija do 16 godina i kategorija do 21 godine.

Autorima najboljih fotografija i kolekcija biće uručene nagrade.

Dom kulture „Žarko Zrenjanin“ u Ivanovu i ove godine je domaćin izložbe Omladinske fotografije Srbije koju organizuje u saradnji s Foto savezom Srbije.

(Pančevac)

Tagovi

Ivanovo izložba

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.