Ivanovo: Danas 44. Omladinska izložba fotografija Srbije

IVANOVO – 44. Omladinska izložba fotografija Srbije svečano će biti otvorena u nedelju, 14. decembra u 17 časova u Ivanovu, u prostorijama Doma kulture.

Izložene fotografije selektovane u dve kategorije: kategorija do 16 godina i kategorija do 21 godine.

Autorima najboljih fotografija i kolekcija biće uručene nagrade.

Dom kulture „Žarko Zrenjanin“ u Ivanovu i ove godine je domaćin izložbe Omladinske fotografije Srbije koju organizuje u saradnji s Foto savezom Srbije.

(Pančevac)