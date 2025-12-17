Pančevo Pančevo u slikama

Vojlovica: Mali dobrotvori velikog srca iz vrtića Neven

U velikoj sali Mađarskog kulturno-umetničkog društva “Tamaši Aron” u Vojlovici deca vrtića “Neven”  priredila su dobrotvornu novogodišnju predstavu.

Vaspitačice vrtića Ana Kemenj Kolar i Aniko Aničić su predstavu pod nazivom “Novogodišnja čarolija” pripremile sa decom mešovite grupe vrtića u dnevnom boravku.

Pored članova porodica dece pozivu su se odazvali i mnogi meštani, koji su uživali u dečjem programu.

Ulaznica je bila dobrovoljni prilog, koji radnice zabavišta planiraju da ulože u nabavku  elemenata za igralište u dvorištu.

Nakon muzičke – zabavne predstave usledilo je skromno posluženje. Zahvaljujući radnici zabavišta, Eržebet Varga deci i roditeljima su ponuđene sveže pripremljene krofne, a bilo je  osvežavajućih napitaka. Da bi proslavili uspeh, veče je nastavljeno dečjom žurkom.

(Pančevac/Ilona Lečei/Foto: Marija Matenda)

