Besplatno odnošenje kabastog otpada na Staru deponiju u Pančevu: JKP „Higijena” apeluje na građane

Javno komunalno preduzeće „Higijena” omogućilo je svim svojim korisnicima da potpuno besplatno odlože kabasti otpad na Staroj deponiji. Deponija se nalazi u Ulici Dimitrija Tucovića, a građani otpad mogu dopremiti sami. Jedini uslov za besplatno odlaganje jeste da sa sobom ponesu jedan račun ovog komunalnog preduzeća.

Ova akcija pokrenuta je sa ciljem da se spreči stvaranje novih divljih deponija oko kontejnera i na javnim površinama. Pravilnim odlaganjem kabastog smeća građani direktno pomažu radnicima „Higijene” i olakšavaju im posao na terenu, čime se doprinosi očuvanju čistoće u gradu.

Radno vreme Stare deponije JKP „Higijena” je svakog dana od 7 do 19 sati.

(Pančevac)