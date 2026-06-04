Pančevo Servisne informacije

Besplatno odnošenje kabastog otpada na Staru deponiju u Pančevu: JKP „Higijena” apeluje na građane

13:00

04.06.2026

Podeli vest:

Foto: Milan Šupica

Javno komunalno preduzeće „Higijena” omogućilo je svim svojim korisnicima da potpuno besplatno odlože kabasti otpad na Staroj deponiji. Deponija se nalazi u Ulici Dimitrija Tucovića, a građani otpad mogu dopremiti sami. Jedini uslov za besplatno odlaganje jeste da sa sobom ponesu jedan račun ovog komunalnog preduzeća.

Ova akcija pokrenuta je sa ciljem da se spreči stvaranje novih divljih deponija oko kontejnera i na javnim površinama. Pravilnim odlaganjem kabastog smeća građani direktno pomažu radnicima „Higijene” i olakšavaju im posao na terenu, čime se doprinosi očuvanju čistoće u gradu.

Radno vreme Stare deponije JKP „Higijena” je svakog dana od 7 do 19 sati.

(Pančevac)

 

Tagovi

besplatno odlaganje smeća ekologija Pančevo JKP Higijena Pančevo kabasti otpad Stara deponija Pančevo

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.