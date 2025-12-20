Vršac: Podrška ekološkim inicijativama

Grad Vršac je, u okviru Javnog konkursa za sufinansiranje programa i projekata iz oblasti zaštite životne sredine za 2025. godinu, opredelio ukupno 500.000 dinara za podršku projektima koji doprinose unapredjenju i očuvanju životne sredine na teritoriji grada.

Nakon sprovedenog konkursnog postupka i primene svih propisanih kriterijuma, sredstva su dodeljena trem udruženjima koja su ispunila uslove konkursa i čiji su projekti ocenjeni kao značajni za lokalnu zajednicu. Realizacija odobrenih projekata planirana je u toku 2025. godine i u prvoj polovini 2026. godine.

Sredstva su dodeljena sledećim udruženjima:

Udruženje za poboljšanje položaja mladih „IZ PRINCIPA“ Vršac

Pokret gorana Vršac

Kinološko udruženje „Vršac“

Finansirani projekti pre svega su usmereni na pošumljavanje javnih površina, uz aktivno uključivanje različitih ciljnih grupa, kao i na podizanje svesti gradjana o značaju zaštite životne sredine, očuvanja i unapredjenja biodiverziteta i zaštite prirode. Sve aktivnosti realizuju se u skladu sa Lokalnim ekološkim akcionim planom Grada Vršca.

Tim povodom, član Gradskog veća za zaštitu životne sredine, Mario Opričić, istakao je da je ovogodišnji konkurs imao jasno definisan prioritet: „Grad Vršac, prepoznaje značaj zelenih površina i podizanja novih zasada, posebno u Vojvodini gde ih objektivno ima nedovoljno. Fokus ovogodišnjeg konkursa bio je na pošumljavanju, uz aktivno uključivanje velikog broja ciljnih grupa – od mladih i volontera do udruženja sa značajnim iskustvom u ovoj oblasti. Kao Grad, pažljivo ćemo pratiti realizaciju svakog od ovih projekata, kako bi planirane aktivnosti bile sprovedene kvalitetno i u skladu sa postavljenim ciljevima. U narednoj godini planiramo značajno uvećanje sredstava za ovu namenu, znatno više od dosadašnjih 500.000 dinara, kako bismo omogućili još veći obim ekoloških aktivnosti i uključili još više građana.“

Grad Vršac će i u narednom periodu nastaviti da podržava udruženja i organizacije koje svojim radom doprinose zaštiti životne sredine, razvoju ekološke svesti i unapređenju kvaliteta života svih građana.

(Pančevac)