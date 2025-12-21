Južni Banat

Četvrta adventska nedelja: Dani završne pripreme za najradosniji hrišćanski praznik Božić

15:04

21.12.2025

Printscreen/TV Kovačica

Božić, najradosniji hrišćanski praznik, vernici koji poštuju Gregorijanski kalendar obeležavaju 25. decembra.

Tom danu prethodi adventsko vreme, koje traje četiri nedelje i koje simbolično predstavlja pripremu i iščekivanje proslave predstojećeg Bozića, a svaka nedelja nosi svoju poruku.

Poslednja adventska nedelja i Božić podsećaju vernike na važnost zajedništva, međusobnog razumevanja i vere.

 

(RTV Kovačica)

