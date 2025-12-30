Međunarodna izložba pasa CACIB Vršac 2026 i Memorijal „Dr Nebojša Šurbatović“
The Kennel Club Vršac iz Vršac organizuje međunarodnu izložbu pasa CACIB Vršac, koja će biti održana 29. marta 2026. godine. U okviru manifestacije biće održan i Memorijal Dr Nebojša Šurbatović memorial za rasu Epagneul Breton.
Dan ranije, 28. marta 2026. godine, na programu je Field Trial – Continental Pointing Dogs.
Sudije na manifestaciji biće:
Emil Munćan – FCI 1, deo FCI 2
Miodrag Nikić – deo FCI 2
Ištvan Orčik – FCI 3, FCI 4, FCI 5
Adriano Kandijaš – FCI 6, FCI 9, FCI 10
Duško Šormaz – FCI 7, FCI 8
Dragan Niketić – Memorijal „Dr Nebojša Šurbatović“ (Epagneul Breton)
Ljubiša Vučićević – Memorijal „Dr Nebojša Šurbatović“ (Epagneul Breton)
Organizatori pozivaju izlagače i ljubitelje pasa da uzmu učešće i budu deo ovog značajnog kinološkog događaja u Vršcu.
(Pančevac)