Međunarodna izložba pasa CACIB Vršac 2026 i Memorijal „Dr Nebojša Šurbatović“

The Kennel Club Vršac iz Vršac organizuje međunarodnu izložbu pasa CACIB Vršac, koja će biti održana 29. marta 2026. godine. U okviru manifestacije biće održan i Memorijal Dr Nebojša Šurbatović memorial za rasu Epagneul Breton.

Dan ranije, 28. marta 2026. godine, na programu je Field Trial – Continental Pointing Dogs.

Sudije na manifestaciji biće:

Emil Munćan – FCI 1, deo FCI 2

Miodrag Nikić – deo FCI 2

Ištvan Orčik – FCI 3, FCI 4, FCI 5

Adriano Kandijaš – FCI 6, FCI 9, FCI 10

Duško Šormaz – FCI 7, FCI 8

Dragan Niketić – Memorijal „Dr Nebojša Šurbatović“ (Epagneul Breton)

Ljubiša Vučićević – Memorijal „Dr Nebojša Šurbatović“ (Epagneul Breton)

Organizatori pozivaju izlagače i ljubitelje pasa da uzmu učešće i budu deo ovog značajnog kinološkog događaja u Vršcu.

(Pančevac)