Novogodišnji koncert „Belocrkvanskih mažoretkinja“ za uživanje

Kulturno umetničko društvo „Belocrkvanske mažoretkinje" i Udruženje ljubitelja plesa „Buena vista" održali su novogodišnji koncert, prenosi BCinfo.

Na početku koncerta prisutne je pozdravila predsednica opštine Bela Crkva Tatjana Kokar, koja je mladim belocrkvanskim plesačima čestitala uspehe postignute tokom ove godine i istakla da će oni uvek imati podršku lokalne samouprave, jer na najbolji način predstavljaju naš grad širom Srbije, ali i regiona. Najavila je da će tokom sledeće godine biti opredeljena i sredstva za opremu koja im je preko potrebna i čestitala svima predstojeće praznike.

Publika je imala prilike da uživa u raskošnim koreografijama i plesačkom umeću „Belocrkvanskih mažoretkinja“ i članova udruženja „Buena vista“, a na kraju programa plesačima su podeljeni i novogodišnji paketići uz neizostavnog Deda Mraza.

(BCinfo)