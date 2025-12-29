Spremite se za ledeno Badnje veče: Stiže debeli minus

Posle relativno hladnog ulaska u 2026. godinu, kako je najavio meteorolog Marko Čubrilo, možemo da se radujemo otopljenju i temperaturama i do plus 10 stepeni. Nakon toga u Srbiju stiže naglo zahlađenje između Badnjeg dana i Božića.

Mogući sneg za Novu godinu

Prema prognozi meteorologa Marka Čubrila, narednih dana očekuje nas suvo, povremeno, vetrovito i umereno hladno vreme, dok je sneg moguć poslednjeg dana u godini, 31. decembra u toku novogodišnje noći – posebno na istoku regiona.

Kako dodaje, najveća verovatnoća za snežne pljuskove se očekuje 31.12. posebno na istoku regiona, duvaće povremeno jak severozapadni vetar. Minimumi od -7 do -1 stepen Celzijusa, a maksimumi od 0 do +5 stepeni Celzijusa.

Sledi otopljenje do +10 stepeni

Prvo otopljenje očekuje nas oko 3. januara. Međutim, neće dugo potrajati, jer za Badnji dan, 6. januara, prema prognozi Čubrila, sledi jače zahlađenje i sneg uz moguće formiranje snežnog pokrivača.

Kako Čubrilo kaže za medije, do Badnje večeri nad Srbijom biće toplo vreme sa maksimalnih 10 stepeni, da bi uoči Božića temperatura pala na – 15 stepeni Celzijusovih.

– „Negde bi moglo da bude u nizijama oko -10 do -12 stepeni Celzijusa, uglavnom na jugozapadu, Sjenička kotlina, ali ne verujem da će biti – 20 stepeni“ – objašnjava Čubrilo.

– „Početkom godine uglavnom suvo i hladno uz umeren jutarnji mraz, dok bi oko 03.01. do Alpa stigao jak hladni front ciklona nad Skandinavijom i uslovio razvijanje Đenovskog ciklona. Taj ciklon bi prvo ka nama iz Mediterana uz južno strujanja povukao topliji vazduh te bi maksimumi oko 05.01. mogli ići i na oko +10 stepeni Celzijusa“ – navodi Čubrilo.

Od Badnje večeri naglo zahlađenje

Zatim, od Badnjeg dana 06. januara uz jače zahlađenje počeo bi da pada sneg koji bi do 08.01. nad većim delom regiona mogao formirati snežni pokrivač visine od 6 cm do 15cm, na planinama i oko 35cm. Počeo bi pojačan, severozapadni vetar, dodaje Čubrilo.

Slede „ledeni dani“

– „Oko 10.01. suvo uz jake jutarnje mrazeve i „ledene dane“ sa maksimumima ispod nule, dok posle 10.01. postaje vrlo neizvesno jer se očekuje jačanje zapadnih vetrova na 60 stepeni severne geografske širine uz seriju jakih ciklona sa Atlantika, a sezonski ECMWF i dalje ne vidi značajno otopljenje tokom celog meseca jer uglavnom održava anticiklonalnu blokadu nad Skandinavijom.“

– „Hladno ostaje do oko 11.01. Zatim je neizvesno, dok sezonski Ecmwf i dalje nema signal za konkretnije otopljenje do kraja meseca. Narednih dana promenljivo oblačno i uglavnom suvo.

Do nas će povremeno svojim rubom dopirati hladni frontovi koje će istoku Skandinavije i Rusiji donositi zimu i obilan sneg“- navodi Čubrilo na svom zvaničnom Fejsbuk profilu.

(novosti.rs)