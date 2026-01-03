Vesti Zdravlje

Međunarodna federacija za dijabetes zvanično priznala dijabetes tipa 5

15:00

03.01.2026

Podeli vest:

Foto: Pexels
Foto: Pexels

Međunarodna federacija za dijabetes zvanično je ove godine priznala dijabetes tipa 5, manje poznat, ali ozbiljan oblik bolesti, prenosi danas portal Sajens Alert.
Ovaj novootkriveni tip povezuje se s neuhranjenošću i razlikuje se od dijabetesa tipa 1 i tipa 2 i 3, navodi portal.

Kako se navodi, kod tipa 5 problem nastaje zbog nedovoljno razvijenog pankreasa, što je posledica dugotrajnog nedostatka hranjivih materija u ranom životu.

Osobe sa ovim oblikom dijabetesa imaju manjak insulina, ali njihovo telo nije otporno na njega, što znači da u nekim slučajevima nije nužno da koriste insulinske injekcije, već mogu da uzimaju oralne lekove.

Međunarodna federacija za dijabetes pozvala je i druge zdravstvene institucije da zvanično priznaju ovaj tip dijabetesa koji je retko istraživan, ali se, ipak, veruje da od njega boluje do 25 miliona ljudi u svetu. Dijabetes tipa 5 prvi put je opisan 1955. na Jamajci.

Tokom sedam decenija, naučnici su raspravljali o tome da li ovaj tip dijabetesa uopšte postoji, a do danas se nije došlo do dogovora o tome kako ga dijagnostifikovati, ili lečiti.

„Razumevanje specifičnih tipova dijabetesa je od ključnog značaja da se obezbedi pravilan tretman“, zaključio je istraživač sa Univerziteta Ekseter, Kreg Bil.

(tanjug)

Tagovi

dijaetes tioa 5 insulin manjak insulina pankreas

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.