Pančevo spremno za Evropu

PANČEVO — Istorijski plasman FK „Železničar“ u Ligu konferencija doneo je Pančevu status evropskog fudbalskog centra, što prate i masivna infrastrukturna ulaganja na matičnom stadionu. Kako bi se ispunili strogi kriterijumi za odigravanje međunarodnih mečeva pred domaćom publikom, radovi na modernizaciji sportskog objekta izvode se ubrzanim tempom, prenosi ePancevo.

Nakon što je uspešno postavljena nadstrešnica iznad istočne tribine, građevinske ekipe su fokusirane na podizanje potpuno nove južne tribine i produženje postojeće zapadne tribine. Ovim zahvatom stadion superligaša u potpunosti menja dosadašnji vizuelni identitet i dobija znatno bolje uslove za sportske manifestacije najvišeg ranga.

Investicija vredna 167 miliona dinara za veći kapacitet i VAR sistem

Projekat rekonstrukcije i dogradnje započet je u decembru 2025. godine, uz finansijsku podršku Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine. Ukupna vrednost ove kapitalne investicije iznosi više od 167 miliona dinara, a realizuje se kroz dvogodišnji model finansiranja. Na terenu su već vidljivi konkretni rezultati koji potvrđuju da se sve aktivnosti odvijaju u okviru planirane dinamike.

Modernizacija stadiona obuhvata ključne segmente:

Povećanje kapaciteta: Broj sedišta biće proširen sa trenutnih 2.155 na ukupno 2.967 mesta.

Tehnološko unapređenje: Obezbeđuju se namenski prostori i tehnički uslovi za nesmetano funkcionisanje savremenog VAR sistema.

Komfor i logistika: Podiže se nivo bezbednosti za gledaoce i unapređuju se uslovi za igrače, stručne štabove i predstavnike medija.

Ova faza radova naslanja se na prethodna kontinuirana ulaganja Grada Pančeva, tokom kojih je na stadion postavljena najmodernija veštačka trava, montirani profesionalni reflektori, izgrađene prve tribine i uređene VIP lože.

Zamajac za sportski turizam i lokalnu zajednicu

Stadion Železničara već godinama predstavlja glavno mesto okupljanja lokalnih navijača i redovni je domaćin mečeva Superlige Srbije, a na njegovom terenu često su nastupale i mlađe reprezentativne selekcije Srbije. Zbog toga je ovaj projekat prepoznat kao investicija od šireg značaja za celokupnu zajednicu.

Novi, savremeniji sportski objekat ne donosi samo vrhunske uslove za profesionalne sportiste i kvalitetnije iskustvo za posetioce, već otvara i vrata za razvoj sportskog turizma u Južnom Banatu. Sistemskim ulaganjem u infrastrukturu koja podstiče zdrave stilove života, Pančevo opravdava epitet grada sporta i šampiona, spremnog za nove pobede na evropskoj sceni.

(Pančevac/ePančevo)