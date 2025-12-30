Južni Banat

Dečija Nova godina u sredu na Zimskom trgu u Vršcu

14:30

30.12.2025

Printscreen/IN/visite vršac

Draga deco, u sredu, 31. decembra, od 11 časova, na Zimskom trgu, očekuje vas prava novogodišnja čarolija! Pripremili smo mnoštvo iznenađenja: Deda Mraz, animatori, kreativne radionice, baloni i još mnogo zabave koja će obradovati sve mališane. Dođite da se zajedno radujemo, igramo i ispratimo staru godinu uz osmeh i prazničnu atmosferu. Čekamo vas na Dečijoj Novoj godini, saopštila je Turistička organizacija Vršac na društvenoj mreži Fejsbuk.

Podsetimo, otvaranjem Zimskog trga pre par dana, započeo je praznični, zabavno – kulturni program, prepun iznenađenja, sve do 11. januara. Namenjen je svim generacijama, sa posebnim akcentom na sadržaje za najmlađe sugrađane i prazničnu atmosferu u centru grada. Kako saznajemo, ovo će postati tradicionalna manifestacija Vršca.

(Pančevac)

