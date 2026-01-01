NIS dobio licencu američkog OFAK-a, Rafinerija u Pančevu nastavlja da radi

Kako RTS saznaje, vašingtonska administracija produžila je operativnu licencu za rad Naftne industrije Srbije do 23. januara. Da tada bi mogli da se završe i pregovori „Gasproma“ sa mađarskim MOL-om o kupovini ruskog većinskog udela. Ministarka Dubravka Đedović Handanović poručila da produžetak licence znači da će rafinerija u Pančevu posle 36 dana moći da nastavi sa radom.

Izvor RTS-a navodi da je ta odluka SAD usledila posle današnjih razgovora predsednika Aleksandra Vučića sa OFAK-om i Stejt departmentom, kao i sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom.

RTS nezvanično saznaje da bi do tada mogli da se završe i pregovori „Gasproma“ sa mađarskim MOL-om o kupovini ruskog većinskog udela u NIS-u.

Detaljnije informacije pisma koje stiže iz Vašingtona i značaju operativne licence za NIS i Srbiju, predsednik Vučić građanima će saopštiti sutra na Radio-televiziji Srbije.

Đedović Handanović: Rafinerija u Pančevu moći će da nastavi sa radom

Ministarka energetike i rudarstva Dubravka Đedović Handanović napisala je na Instagramu da produžetak licence znači da će rafinerija u Pančevu posle 36 dana moći da nastavi sa radom.

„Na čelu sa predsednikom Vučićem i uz podršku Vlade Srbije, diplomatskom borbom, uspeli smo gotovo nemoguće“, poručila je ministarka.

Vučić je ranije danas čestitao građanima Novu godinu i istakao da veruje da ćemo se u naredna 24 sata radovati fenomenalnim političkim vestima.

Protekle nedelje, 24. decembra, Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAK) izdala je novu licencu Naftnoj industriji Srbije, kojom se dozvoljavaju pregovori o prodaji ruskog udela sa produženim rokom do 24. marta.

Potvrđeno je da Rusi o prodaji svog udela pregovaraju sa mađarskim MOL-om.

Od uvođenja sankcija NIS-u nema uvoza sirove nafte jadranskim naftovodom, pančevačka rafinerija od 2. decembra ne radi, a Srbija se oslanja na državne rezerve i uvoz derivata.

(RTS)