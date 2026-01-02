SAD 23. januara očekuju glavne tačke ugovora sa kupcem NIS-a

Nema nikakve sumnje da je MOL zajedno sa NIS-om i državom Srbijom radio na dobijanju operativne licence, ako se sa takvim stvarima izađe pred OFAK, verujem da će dati odobrenje, kaže za Vučić.

Nema nikakve sumnje da je MOL zajedno sa NIS-om i državom Srbijom radio na dobijanju operativne licence, ako se sa takvim stvarima izađe pred OFAK, verujem da će dati odobrenje, kaže za RTS predsednik Aleksandar Vučić. Smatra da Amerikanci 23. januara očekuju sve glavne tačke budućeg ugovora između prodavca i kupca NIS-a, u ovom slučaju, dodaje, najverovatnije kompanije MOL.

Jedna od najvećih nepoznanica oko NIS-a ublažena je novim korakom ka mogućem rešenju. SAD su, posle razgovora predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa predstavnicima američke administracije, kao i sa premijerom Mađarske, produžile licencu za rad NIS-a do 23. januara i sirova nafta će ponovo da stiže. O najnovijim vestima i očekivanjima u vezi sa NIS-om, za RTS je govorio predsednik Vučić.

Šta za NIS, a šta za Srbiju znači operativna licenca za rad, odnosno šta nam znače ta 23 dana?

– Mislim da je to za građane Srbije jedna dobra vest. Naravno nisu svi problemi rešeni, ali ono što je važno je da Naftna industrija Srbije od sinoć ima pravo da plati, dopremi i ponovo proizvodi naftne derivate i sirove nafte, koje će kroz JANAF naftovod da doveze u našu zemlju.

Mi u ovom trenutku mislimo da je po prvom radnom danu, to je 05.01. , moguće da Naftna industrija Srbije plati tih 85.000 tona koje stoje u Omišlju u Hrvatskoj i odmah mogu da ih dopreme u Srbiju i istovremeno da naruče, ukoliko je to moguće, a mislimo da jeste i molimo to Naftnu industriju Srbije da uradi, još jedan tanker od 140.000 tona sirove nafte.

U međuvremenu je proizvedeno ovde u Srbiji 100.000 tona nafte, spremnih za namešavanje kako se to, objasnili su mi, kaže. Sada to olakšava situaciju, imamo problem, jer ne radi u rafinerija u Srbiji i potrebno je promeniti taj katalizator.

U rafineriji radovi će trajati od 03.01. pa sada nadamo se da će za manje od 14 dana, ali moguće da traje i 15-16 dana, taman negde do 20. kada bi rafinerija mogla da radi u punom kapacitetu i kada bi sve količine sirove neophodne mogli da primimo. Zašto je važan taj dvadest treći? Ja mislim da u tom trenutku Amerikanci očekuju da vide sve glavne tačke budućeg ugovora između prodavca Naftne industrije Srbije i budućeg kupca, u ovom slučaju najverovatnije mađarske kompanije MOL.

Da li je izvesno da je MOL novi partner u NIS-u ili je to još rano reći?

– Ja to ne mogu da kažem dok se ne završi, rekao bih cela konstrukcija, ali nema nikakve sumnje da je MOL zajedno sa Naftnom industrijom Srbije, zajedno sa državom Srbijom radio i na pismu OFAK-u i na omogućavanju dobijanja ove operativne licence, koja nam daje vazduha i daje nam mogućnost za dodatno snabdevanje sirovom naftom.

Onda verujem da ako se bude izašlo sa takvim stvarima pred OFAK, da će OFAK onda odobriti. Ukoliko ne, onda će ponovo da nam oduzimaju operativnu licencu.

Ako ne bude sve išlo po planu, ima li Srbija rezerni plan za NIS, jer krajnji rok za pregovore je 24. mart?

– Da vam kažem, daleko je 24. mart. Ja želim građanima da kažem, mi smo pretrpeli veoma teške posledice zbog toga što rafinerija nije radila. Mi imamo pad industrijske proizvodnje i u decembru i u novembru mesecu zbog prestanka rada rafinerije. I to se drastično i dramatično odražava na stanje naše privrede.

I pošto slušam teorije zavere kako će rafinerija da prestane da radi, ugasiće je Mađari kao što su ugasili u Hrvatskoj. Neće da prestane da radi, jer i Srbija je vlasnik sa 29,87 odsto i mi se pitamo. Pokušaćemo u budućnosti da kupimo još neki procenat, ne bismo li došli do iznad te jedne trećine, kako bismo mogli na još snažniji način da ne samo kontrolišemo, ne samo nadziramo, već i da učestvujemo u upravljanju Naftnom industrijom Srbije.

Istovremeno, za nas je od presudnog značaja da tu vrstu krize sklonimo iz vidokruga i da možemo da se posvetimo svim drugim stvarima.

Uslovi američki koje smo dobili i o čemu se malo govori – i ne može jer se i ne zna sasvim ali ja sam ih dobio – u razgovoru sa njima od samog deinvestiranja Rusa, oni su tražili da ne bude ruska nafta. Mi nismo ni koristili rusku naftu, ali to je verovatno uslov za Mađare da nam ne bi davali naftu iz toka „Družba“, nego da bi morali da uzimaju preko Hrvatske.

Obično to bude iračka nafta ili neka druga arapska nafta koja se na kvotacijama kupuje. To su stvari koje ostaju da se vide i ostaju da se rešavaju. U svakom slučaju jedna dobra vest, daje nam vazduha, daje nam mogućnost da popravimo stanje naših rezervi. Mi smo podigli dva nova rezervoara za sladištanje naftnih derivata. U međuvremenu, radili smo brzo, radili smo naporno i sada ćemo raditi na dodatnom skladištenju rezervi.

Da prevedem sve za građane. Stvari nisu sasvim ni fer, niti su lake, niti je to jednostavno, jer američka politika, sada se vidi da će ići protiv ruskih i kineskih kompanija u ovom delu sveta, naročito u Srbiji. I ta politika se neće menjati u nekom kratkom vremenskom periodu, bez obzira na situaciju u Ukrajini.

Platili smo visoku cenu, ni krivi ni dužni, oko „Ling Long“ kompanije, jer ja moram da govorim otvoreno kao predsednik Srbije, smešno je kada nam oni govore o prinudnom radu u kompaniji „Ling Long“, pominjući neke strane radnike koji su tu tobož bili izrabljivani. Smešno je posebno kada pogledate kako američke kompanije funkcionišu na jugu i istoku Azije, i to najveće i najpoznatije američke kompanije od Vijetnama ponadalje, gde bukvalno rade deca od 13, 14, 15 godina. Ovde ne rade nikakva deca, nema nikakvog izrabljivanja, nikakvog prinudnog rada, ali je to način za istiskivanje kineskih investicija i naravno da to nama šteti i naravno da to nama škodi. Isto je u slučaju sa ruskim investicijama.

Nisu stvari lake, ali smo ovo uspeli i mislim da Amerikanci ovim žele da pošalju signal Srbiji, jer ovo Rusima neće mnogo pomoći, ali je nama nešto lakše i u svom tom nejednostavnom odnosu na kraju morate da kažete hvala, bez obzira na to što ničim niste izazvali tu situaciju, ni vi, verovatno ni neki drugi. Ali šta da radite, u takvom svetu živimo.

Očekujete li da 23. imamo rešenje za NIS? – Nadam se. Ono što je za ljude važno, to je da nema problema. Sada ćemo moći da izdržimo do 23. ili 24. marta. Mi smo pripremili i naše izmene zakonodavstva i sve drugo da mi reagujemo u skladu sa potrebama građana Srbije. I hoću ljudima da čestitam Novu godinu, da mirno spavaju i da razmišljaju kako da se bore i rade vredno u ovoj godini, kako bismo ostvarili sve ogromne rezultate o kojima sam govorio na onoj poslednjoj konferenciji, kako bi nam ovo zaista bila u ekonomskom smislu najbolja i najuspešnija godina u istoriji.

