Pančevo: Raspored bogosluženja u hramovima na Badnji dan

Hram Preobraženja Gospodnjeg:

7:30 – Jutarnja liturgija.

15:00 – Večernja molitva i osvećenje badnjeg drveta, nakon čega je poziv deci da se pridruže za korinđanje.

Ostali hramovi (primerno, proverite tačne sate):

15:30 – Paljenje badnjaka u Uspenjskom hramu (crkva sa dva tornja).

16:00 – Paljenje badnjaka u Hramu Svetog Save na Misi.

17:00 – Paljenje badnjaka u Hramu na Strelištu.

