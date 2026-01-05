Pančevo: Raspored bogosluženja u hramovima na Badnji dan

ER Srbija oborila rekord nekadašnjeg JAT-a
15:00
05.01.2026
Za 6. januar 2026. (Badnji dan) u Pančevu će biti služena jutarnja liturgija, večernja molitva i paljenje badnjaka, sa različitim rasporedima po hramovima: u Hramu Preobraženja Gospodnjeg liturgija u 7:30, osvećenje badnjaka u 15:00, dok će drugi hramovi (Uspenjski, Sv. Save, na Strelištu) imati svoje termine paljenja badnjaka kasnije tokom dana, a detaljniji rasporedi biće dostupni na lokalnim portalima.
Hram Preobraženja Gospodnjeg:
7:30 – Jutarnja liturgija.
15:00 – Večernja molitva i osvećenje badnjeg drveta, nakon čega je poziv deci da se pridruže za korinđanje.
Ostali hramovi (primerno, proverite tačne sate):
15:30 – Paljenje badnjaka u Uspenjskom hramu (crkva sa dva tornja).
16:00 – Paljenje badnjaka u Hramu Svetog Save na Misi.
17:00 – Paljenje badnjaka u Hramu na Strelištu.
Прикажи ову објаву у апликацији Instagram
(Pančevac)