Pančevo: Raspored bogosluženja u hramovima na Badnji dan

14:03

05.01.2026

Foto: Pančevac

Za 6. januar 2026. (Badnji dan) u Pančevu će biti služena jutarnja liturgija, večernja molitva i paljenje badnjaka, sa različitim rasporedima po hramovima: u Hramu Preobraženja Gospodnjeg liturgija u 7:30, osvećenje badnjaka u 15:00, dok će drugi hramovi (Uspenjski, Sv. Save, na Strelištu) imati svoje termine paljenja badnjaka kasnije tokom dana, a detaljniji rasporedi biće dostupni na lokalnim portalima.

Hram Preobraženja Gospodnjeg:
7:30 – Jutarnja liturgija.

15:00 – Večernja molitva i osvećenje badnjeg drveta, nakon čega je poziv deci da se pridruže za korinđanje.

Ostali hramovi (primerno, proverite tačne sate):
15:30 – Paljenje badnjaka u Uspenjskom hramu (crkva sa dva tornja).
16:00 – Paljenje badnjaka u Hramu Svetog Save na Misi.
17:00 – Paljenje badnjaka u Hramu na Strelištu.

(Pančevac)

