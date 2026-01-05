U Gornjem gradu i ove godine proslava Badnjeg dana i Božića

Mesna zajednica Gornji grad i ove godne proslaviće tradicionalno Badnji dan i Božić. Na Badnji dan planirano je da konjanici nose Badnjak kroz Gornji grad i centar grada, a na Božić će posle Svete liturgije biti deljena česnica u kojoj je zlatnik koji je obezbedila Mesna zajednica.

Mesna zajednica Gornji grad na Badnji dan okupiće više od 30 konjanika koji će nositi badnjak kroz ovaj deo grada, ali i kroz centar Pančeva, kaže Branislav Gligorić predsednik mesne zajednice. Na ovaj način tradicionalno će biti proslavljen dan uoči Božića, uz paljenja badnjaka u porti Preobraženskog hrama, rekao je Branislav Gligorić – predsednik MZ Gornji grad za RTV Pančevo.

Svečano uz tradicionalne običaje ponoćnom liturgijom 7.januara počeće se sa proslavom najradosnijeg hrišćanksog praznika Božića. Mesna zajednica je i ove godine obezbedila zlatnik za česnicu koja će se deliti pre svega deci, posle Svete liturgije, naglasio je Gligorić.

U Gornjem gradu pozivaju sve sugrađane da im se pridruže i zajedno proslave Badnji dan i Božić po julijanskom kalendaru.

(RTV Pančevo)