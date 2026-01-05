U Gornjem gradu i ove godine proslava Badnjeg dana i Božića
Mesna zajednica Gornji grad i ove godne proslaviće tradicionalno Badnji dan i Božić. Na Badnji dan planirano je da konjanici nose Badnjak kroz Gornji grad i centar grada, a na Božić će posle Svete liturgije biti deljena česnica u kojoj je zlatnik koji je obezbedila Mesna zajednica.
Svečano uz tradicionalne običaje ponoćnom liturgijom 7.januara počeće se sa proslavom najradosnijeg hrišćanksog praznika Božića. Mesna zajednica je i ove godine obezbedila zlatnik za česnicu koja će se deliti pre svega deci, posle Svete liturgije, naglasio je Gligorić.
U Gornjem gradu pozivaju sve sugrađane da im se pridruže i zajedno proslave Badnji dan i Božić po julijanskom kalendaru.
(RTV Pančevo)