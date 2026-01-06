Vučić čestitao Badnji dan: Badnjak nije samo običaj, već simbol doma, korena i topline koja se čuva i prenosi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je danas čestitku povodom Badnjeg dana, poručivši da ovaj praznik podseća na vrednosti koje društvo drže na okupu i daju snagu u vremenima neizvesnosti.

Vučić je poruku objavio na svom Instagram nalogu, ističući značaj zajedništva, razumevanja i odgovornosti, uz želju da praznik donese mir, slogu i nadu građanima.

– Na Badnji dan, u vremenu kada se svet menja brže nego što bismo želeli i kada su neizvesnost i podeljenost postale svakodnevica na mnogim meridijanima, vredi se podsetiti onoga što nas, uprkos svemu, drži na okupu. Badnjak nije samo običaj, već simbol doma, korena i topline koja se čuva i prenosi. On nas uči strpljenju, smirenosti i veri da i najteži periodi prolaze kada ljudi ostanu ljudi, kada pruže ruku jedni drugima i kada je razumevanje jače od razlika.

Neka nam ovaj praznik donese mir u srcima, slogu u zajednici i više odgovornosti u rečima i delima. Neka nas podseti da se snaga jedne zemlje meri kako ekonomijom i moći koju poseduje, tako i sposobnošću da u teškim vremenima sačuva dostojanstvo, zajedništvo i nadu.

Svim građanima pravoslavne vere čestitam Badnji dan, sa željom da ga provedu u zdravlju, porodičnoj toplini i spokojstvu, uz veru da ćemo, oslonjeni na ono što je najbolje u nama, uspeti da izgradimo sigurniju i pravedniju budućnost – poručio je Vučić.

(Pančevac)