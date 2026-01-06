Vučić čestitao Badnji dan: Badnjak nije samo običaj, već simbol doma, korena i topline koja se čuva i prenosi

Nova pravila o korišćenju pašnjaka: Ovo je predlog
10:00
06.01.2026
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je danas čestitku povodom Badnjeg dana, poručivši da ovaj praznik podseća na vrednosti koje društvo drže na okupu i daju snagu u vremenima neizvesnosti.
Vučić je poruku objavio na svom Instagram nalogu, ističući značaj zajedništva, razumevanja i odgovornosti, uz želju da praznik donese mir, slogu i nadu građanima.
– Na Badnji dan, u vremenu kada se svet menja brže nego što bismo želeli i kada su neizvesnost i podeljenost postale svakodnevica na mnogim meridijanima, vredi se podsetiti onoga što nas, uprkos svemu, drži na okupu. Badnjak nije samo običaj, već simbol doma, korena i topline koja se čuva i prenosi. On nas uči strpljenju, smirenosti i veri da i najteži periodi prolaze kada ljudi ostanu ljudi, kada pruže ruku jedni drugima i kada je razumevanje jače od razlika.
Svim građanima pravoslavne vere čestitam Badnji dan, sa željom da ga provedu u zdravlju, porodičnoj toplini i spokojstvu, uz veru da ćemo, oslonjeni na ono što je najbolje u nama, uspeti da izgradimo sigurniju i pravedniju budućnost – poručio je Vučić.
