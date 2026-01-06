Rad na Badnji dan i pravo na uvećanu zaradu

Vlada Srbije preporučila je da Badnji dan 6. januar bude neradan dan, a odluku o primeni donosi svaki poslodavac pojedinačno.

Vlada Srbije usvojila je zaključak kojim preporučuje poslodavcima da zaposlenima omoguće nerad na Badnji dan, 6. januara. Međutim, ta odluka nema obavezujući karakter, jer Badnji dan nije propisan kao državni praznik.

Da bi 6. januar bio neradan dan za sve zaposlene, neophodna je izmena Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji. Dok se zakon ne promeni, svaki poslodavac samostalno odlučuje da li će tog dana raditi ili ne.

Kako Badnji dan nije zakonom utvrđen kao neradan dan, zaposlenima koji tog dana rade ne pripada automatski pravo na uvećanu zaradu, niti posebna dnevnica. Međutim, zaključak Vlade sadrži dodatnu preporuku za poslodavce:

koji obavljaju delatnosti od javnog interesa i moraju da obezbede neprekidan rad, ili

čija priroda delatnosti i tehnološki proces ne dozvoljavaju prekid rada.

Njima se preporučuje da zaposlenima koji rade 24. decembra, odnosno 6. januara, obezbede prava kao da rade na dan praznika koji je neradan dan, iako to nije zakonska obaveza.

Podsećamo da prema članu 108. stav 1. tačka 1) Zakona o radu, zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu za rad na dan praznika koji je neradan dan, najmanje 110% od osnovice, ali se ta odredba ne primenjuje automatski na Badnji dan, već samo ako se poslodavac odluči da preporuku Vlade primeni.

Neradni dani u Srbiji 2026: Svi praznici

Godina 2026. donosi više prilika za produžene vikende i mini-odmore. Donosimo kompletan pregled neradnih dana:

Godina je počela sa dva neradna dana 1. i 2. januar (četvrtak i petak), koji su se nadovezali za vikend.

Vlada Srbije preporučila je da Badnji dan 6. januar bude neradan dan, a odluku o primeni donosi svaki poslodavac pojedinačno.

Božić, 7. januara (sreda), praznuje se neradno.

Sledeći praznici dolaze nam u februaru i to je Dan državnosti – 15, 16. i 17. (nedelja – utorak) februar.

Petak 20. mart je prvi dan Ramazanskog bajrama (za pripadnike islamske zajednice) – neradan dan.

Uskršnji praznici (za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica) obeležiće se neradno 3, 4, 5. i 6. aprila (petak – ponedeljak).

Uskršnji praznici (pravoslavni) biće 10, 11, 12. i 13. april (petak–ponedeljak) i to su neradni dani.

Praznik rada 1. i 2. maj (petak i subota) praznuje se neradno.

Prvi dan Kurbanskog bajrama (za pripadnike islamske zajednice) 27. maj – neradan dan.

U spetembru će neradni dan imati pripadnici jevrejske zajednice – 20. septembar, prvi dan Jom Kipura.

Dan primirja u Prvom svetskom ratu obeležićemo 11. novembra u sredu i to je neradan dan.

25. decembar (petak) – Božić (katolici i druge hrišćanske zajednice), neradni dan.

(Mondo)