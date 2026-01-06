Jabuka: Veliki broj vernika jutros izašao po badnjak

Veliki broj vernika Mesne zajednice Jabuka učestvovao je u pripremana za Badnji dan i Božić i kako kažu u Hramu Svetog Ilije doprineo da „veliki praznik Rođenja Gospoda našeg Isusa Hrista dočekamo najdostojanstvenije moguće“.

„A primarni cilj je da našim najmlađima našoj deci ostane u najlepšem sećanju“. Fotografije sa ovog odlaska po badnjak ovekovečio je Igor Kazakov @i_kazakov_ .

Jutros su u velikom broju odazvali i izašli po badnjak, negujući vekovne običaje i duhovne vrednosti Srpske pravoslavne crkve.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Храм Светог пророка Илије у Јабуци (@hram_svetog_ilije_jabuka)

Na sam dan Božića biće lomljenje česnice koja će ove godine imati 4 dukata.

Sam raspored Bogosluženja i dešavanja, kao i satnicu možete naći na našim stranicama i u vidu plakata po našem mestu.

Mir Božiji, Hristos se rodi!

(Pančevac))