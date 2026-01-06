Pančevo Južni Banat

Jabuka: Veliki broj vernika jutros izašao po badnjak

14:39

06.01.2026

Foto: Hram sv.Ilije Jabuka/Igor Kazakov

Veliki broj vernika Mesne zajednice Jabuka učestvovao je u pripremana za Badnji dan i Božić i kako kažu u Hramu Svetog Ilije doprineo da „veliki praznik Rođenja Gospoda našeg Isusa Hrista dočekamo najdostojanstvenije moguće“.

„A primarni cilj je da našim najmlađima našoj deci ostane u najlepšem sećanju“. Fotografije sa ovog odlaska po badnjak ovekovečio je Igor Kazakov @i_kazakov_ .

Foto: FB/Hram sv.Ilije Jabuka/Igor KazakovFoto: FB/Hram sv.Ilije Jabuka/gor Kazakov

 

Jutros su u velikom broju odazvali i  izašli po badnjak, negujući vekovne običaje i duhovne vrednosti Srpske pravoslavne crkve.

Na sam dan Božića biće lomljenje česnice koja će ove godine imati 4 dukata.
Sam raspored Bogosluženja i dešavanja, kao i satnicu možete naći na našim stranicama i u vidu plakata po našem mestu.
Mir Božiji, Hristos se rodi!

(Pančevac))

