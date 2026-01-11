Deseta sveska kovinskog rečnika – jubilej od 500 reči

KOVIN – Objavljivanjem desete sveske projekta „Kovinski govor između istorije i sećanja“, autor Dejan Kreculj obeležio je značajan jubilej u očuvanju nematerijalne kulturne baštine južnog Banata. Ovim izdanjem, simbolično objavljenim na Božić, rečnik je dostigao brojku od 500 obrađenih reči i izraza. Autor, međutim, tu ne staje – plan je da se do kraja tekuće godine broj sačuvanih odrednica udvostruči.

Jubilarna sveska donosi specifičan spoj prazničnih običaja i analize lokalnog mentaliteta. Pored banatske česnice i korinđanja, autor kroz 50 novih odrednica detaljno pojašnjava izraze poput špotati se, femkati se, londrati ili zjale, dokumentujući ne samo jezik, već i način života koji polako nestaje.

Uz bogat rečnički fond, nova sveska donosi i autentične ilustracije i priloge koji osvetljavaju prožimanje kultura na ovim prostorima. Beleže se germanizmi, hungarizmi, romanizmi i orijentalizmi, koji su se u Kovinu stopili u jedinstven lokalni jezički sloj. Time rečnik dobija i naučnu vrednost – prerastajući iz lokalne inicijative u relevantnu lingvističku arhivu, praćenu kako u stručnim krugovima, tako i među Kovincima u zemlji, a posebno u dijaspori.

„Zakoračiti u desetu svesku znači mnogo više od pukog sabiranja izraza; to je dokaz da nit našeg govora ne bledi. Dostigli smo prvih 500 reči, a cilj nam je da do kraja 2026. godine u veliki zbornik upišemo i hiljaditu odrednicu“, poručuje Kreculj u jubilarnom predgovoru.

Ovaj poduhvat, započet kao lična misija očuvanja baštine, prerastao je u svojevrsnu „narodnu čitanku“ koju zajednica prati sa velikim interesovanjem. Jubilarna sveska dostupna je javnosti u digitalnom formatu na platformi Academia, čime se nastavlja misija da kovinsko blago bude dostupno svima – na jedan klik.

Nakon deset objavljenih svezaka, planirano je njihovo objedinjavanje u jedan obuhvatni tom koji će sabrati dosadašnji rad. Kada se dostigne hiljadita odrednica, predviđeno je da se celokupna građa nađe u dve knjige – prvoj koja obuhvata dosadašnje sveske i drugoj koja donosi novu građu – čime će kovinski govor dobiti svoj trajni digitalni i štampani spomenik.

