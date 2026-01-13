Počeo transport sirove nafte za Rafineriju nafte u Pančevu

Počeo je transport sirove nafte za Rafineriju nafte u Pančevu preko Jadranskog naftovoda (JANAF), potvrđeno je “Novostima”.

Ovo je juče i najavila ministarka rudarstva i energetrike Dubravka Đedović Handanović.

– Posle skoro 100 dana, u utorak stižu prve količine sirove nafte Jadranskim naftovodom. Rafinerija Pančevo ponovo počinje sa radom oko 16. januara, a prvi dizel očekujemo na tržištu 26. ili 27. januara! – navela je Đedović Handanović

– Bio je težak period, ali tržište je ostalo stabilno, građani nisu osetili nestašice i zahvalni smo građanima na poverenju – istakla je ministarka.

– Još nismo na cilju i zato nastavljamo razgovore sa svim ukljucenim stranama, borimo se za produženje operativne licence i za dugoročno stabilno rešenje za kompaniju NIS. Hvala građanima na poverenju. Strpljenje, ozbiljan rad i državna odgovornost uvek isplate! – zaključila je ministarka Đedović Handanović.

(Pančevac)