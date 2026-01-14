Vučić: Nadam se da će u prezimanje NIS-a biti uključeni i Mađari i Ujedinjeni Arapski Emirat

BU DABI – Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas u Abu Dabiju da se nada da će u preuzimanje ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije biti uključena, kako je rekao, oba aktera odnosno i Mađarska i UAE i izrazio uverenje da nismo daleko od postizanja rešenja.

Vučić je govoreći na panelu „Partnerstvo i saradnja u oblasti energetike“ u okviru samita Nedelje održivosti 2026, na pitanje dokle se stiglo u pregovorima o prodaji ruskog udela u NIS-u i da sada kruže spekulacije da su u to uključeni i Mađarska i Abu Dabi i kada možemo da očekujmeo tu odluku, odgovorio: „Ne mogu da kažem apsolutno sve pre nego što pošalju svoje pismo – term sheets (sa obavezujućim bitnim elementima budućeg sporazuma) OFAK-u u SAD, ali se nadam da će oba aktera biti uključena u to. I verujem da nismo daleko od mogućeg rešenja“.

Vučić je napomeno da se nada da će Srbija biti u mogućnosti, zajedno sa nekoliko partnera, uključujući i one iz UAE, da reši pitanje Naftne industrije Srbije što je pre moguće.

Kako je rekao, za dobrobit i u korist srpskog naroda i u najboljem interesu onih kompanija koje će ga kupiti.

Na konstataciju voditelja da se Srbija i dalje suočava sa pritiskom i Vašingtona i Brisela zbog svojih energetskih veza sa Rusijom i pitanje kako uravnotežiti te uticaje, a istovremeno osigurati da je energija pouzdana, pristupačna i bezbedna, Vučić je rekao da je veoma teško biti relativno mala zemlja, čuvati svoju nezavisnost, suverenitet i samostalno donositi odluke.

„Zato smo plaćali ogromnu cenu u Prvom svetskom ratu, Drugom svetskom ratu, i uvek, čak i danas. Da, pritiskaju nas mnoge velike sile, i nije lako izdržati ovu vrstu pritiska. Ali ovo je naš izbor, i ovo je naš politički put u budućnost“, dodao je Vučić.

Predsedik Srbije je napomenuo da kada želi da dobije malo više energije, dolazi u Abu Dabi i razgovara sa predsednikom UAE šeikom Muhamedom bin Zajedom al Nahjanom koji takođe želi da zadrži suverenitet i nezavisnost za svoju zemlju i za svoj narod ovde.

„Onda naučim neke lekcije, poslušam neke savete i vratim se sa boljom energijom. Neće nam biti lako, i razgovarao sam o svim mogućim rešenjima za našu naftnu industriju, jer je sankcionisana, jer je nekada pripadala ili još uvek pripada ruskoj državnoj kompaniji“, dodao je on.

– Vodimo razgovore i u Abu Dabiju o izgradnji malih modularnih nuklearnih reaktora

Predsednik Vučić izjavio je da je Srbija i u Abu Dabiju počela da vodi razgovore o izgradnji malih modularnih nuklearnih reaktora (SMR) i kako da dobijemo zelenu energiju i istakao da ćemo i u toj oblasti više sarađivati sa UAE u budućnosti.

„I zato smo počeli da razgovaramo, čak i ovde u UAE, kako graditi i kako steći znanje o novim malim nuklaernim modularnim reaktorima (SMR) i kako dobiti zelenu i čistu energiju u budućnosti, jer postoji sve veća potražnja za električnom energijom, gasom, naftom, apsolutno svim, ali posebno za električnom energijom, što znači da ćemo morati imati više gasa i moraćemo imati više vetroparkova, solarnih panela, ali i nuklearnih reaktora“, rekao je Vučić na panelu „Partnerstvo i saradnja u oblasti energetike“, u okviru Nedelje održivosti 2026 u Abu Dabiju.

Na pitanje voditelja kako se Srbija uklapa u savremenu energetsku tranziciju, Vučić je rekao da ne stojimo onako kako bi on želeo da bude, jer situacija nije laka, ali da je Srbija spremna da uči i radi na tome.

„Ne stojimo tako dobro, kao što bih voleo, iako se trudimo da damo sve od sebe. Ali to nije laka situacija, kao što znate, iz mnogo različitih razloga, od geopolitičkih do svih ostalih. I istovremeno, naš pristup mora biti na neki način transformacijski, što znači da moramo da obezbedimo energetsku bezbednost za naše građane, za našu industriju, za naše kompanije, za naša preduzeća. S jedne strane, a sa druge strane, moramo da dobijamo više energije iz obnovljivih izvora, što nije nimalo lako“, rekao je Vučić.

Dodao je da to nije samo pitanje finansiranja tih projekata, već i znanja.

Podsetio je da smo do sada sarađivali sa kompanijom Masdar i da su oni već izgradili nekoliko vetroparkova u Srbiji koristeći sisteme „feed-in tariff system and non-feed-in tariff systems“ i dodao da se nada da će u budućnosti saradnja da se razvija.

„Ali to ne ide tako brzo, kao što bih voleo da vidim, da budem iskren, jer u današnjem svetu imate Data centre, super računare, veštačku inteligenciju, električna vozila. To znači da će potražnja za električnom energijom rasti, rasti brzo, i da li ćemo moći da neće biti tako lako kao što svi govore ispuniti sve te zahteve. I malo se plašim toga u budućnosti, da budem iskren. Zato ćemo se mnogo više povezati sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, i duboko sam zahvalan njegovom visočanstvu, mom bratu i mom veoma dragom prijatelju, šeiku Mohamedu bin Zajedu Al Nahjanu“, rekao je Vučić.

Dodao je saradnja sa UAE ne podrazumeva samo njihovo finansiranje projekata već i prijateljstvo i znanje.

„I ako je neko već nešto izumeo, ako je neko nešto naučio, spremni smo da to naučimo od naših prijatelja. I istovremeno, gradimo nove Data centre, kupujemo nove super računare, što će zapravo povećati nivo naše potražnje na nivo, za koji nisam siguran da li ćemo moći sve da isporučimo ili ne“, rekao je Vučić.

– Srbija je pouzdan energetski partner i otvorena za investitore iz Ujedinjenih Arapskih Emirata

Predsednik Srbije danas je na panel diskusiji na Nedelji održivosti 2026 u Abu Dabiji poručio da je Srbija otvorena za sve investitore i spremna da im ponudi najbolje moguće uslove.

Na pitanje voditelja kakva je njegova poruka o Srbiji kao energetskom partneru i destinaciji za ulaganja u narednoj deceniji, Vučić je rekao da on, za razliku od drugih, ne govori samo lepe stvari o svojoj zemlji.

„Pokušavam da prikažem situaciju u Srbiji realno i da privučem sve investitore, nudeći im subvencije, različite podsticaje i stvarnu brigu države“ rekao je predsednik Srbije.

On je napomenuo da investitori u Srbiji mogu direktno da razgovaraju sa nadležnima, uključujući i predsednika, o svim pitanjima vezanim za poslovanje.

„Ako dođete u Srbiju, recimo kao predstavnik Masdara, možete diskutovati o svim pitanjima sa bilo kim u državnom aparatu, uključujući i mene lično. To znači da sve investitore smatramo veoma dobrodošlim“, poručio je Vučić.

Predsednik je dodao da Srbija očekuje veće prisustvo kompanija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u narednim godinama, kako privatnih, tako i državnih, kao i da će se truditi da oni pronađu svoj interes za ulaganje u zemlji.

„Mi smo se dokazali kao pravi prijatelj, bratska zemlja, ali takođe i kao dobra oblast, dobar region za ulaganje novca i ostvarivanje dobrih profita“ zaključio je Vučić.

Razgovarao sam sa Bin Zajedom i o NIS-u, već znam ko će biti partner

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je danas razgovarao sa predsednikom UAE šeikom Muhamedom bin Zajedom al Nahjanom o saradnji dve zemlje u svim oblastima koje su važne za Srbiju, kao i o Naftnoj industriji Srbije i da već zna ko će biti partner NIS-u, ali da to ne može sada da saopšti.

„Razgovarali smo i o Naftnoj industriji Srbije, naravno. O svim tim pitanjima smo razgovarali i poslušao sam, razumeo savete predsednika Emirata i oko očuvanja mira i stabilnosti, koliko je to važno“, rekao je Vučić novinarima posle sastanka.

Na pitanje da li smo posle tog razgovora sa šeikom bin Zajedom bliži novom partneru za NIS, Vučić je rekao:

„Ja to znam već. Ja znam odgovor. Nije da li sam ja bliži, nego da li su oni bliži. Ja znam odgovor na to pitanje, ali ja ne mogu to da izgovorim pre nego što oni ne pošalju svoje term sheets (obavezujući bitni elementi budućeg sporazuma) OFAK-u. Oni moraju da pošalju Amerikancima šta je to što su se dogovorili, da bih vas ja izvestio o tome. Ali naravno da znam“.

Vučić je poručio da do odgovora na to pitanje mogu novinari da dođu ako pažljivo poslušaju šta je juče već rekao po tom pitanju.

(Pančevac)