MOL preuzima 56 odsto akcija NIS-a: Poznato koliko će da izdvoji novca za srpsku naftnu kompaniju

Mađarska naftna kompanija MOL kupila je od ruskog Gasprom njefta većinski udeo u Naftnoj industriji Srbije (NIS) – tačnije 56,15 odsto akcija – za iznos između 900 miliona i jedne milijarde evra.

To je potvrdio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je naveo i to da je država bila spremna da ponudi više, ali da prodaja nije išla u korist domaćih interesa.

„Mi smo bili spremni da platimo više“, rekao je Vučić za Blic TV i dodao da neće detaljno objašnjavati zašto NIS nije prodat Srbiji jer bi to „ugrožavalo interese Srbije“.

On je takođe naglasio da Srbija 2035. godine neće imati stabilno snabdevanje energentima ako se ne ulaže u modernizaciju i razvoj energetske infrastrukture.

Transakcija dolazi u trenutku kada se NIS već mesecima suočava sa američkim sankcijama zbog ruskog vlasništva. Kompanija je od januara 2025. pod sankcijama Ministarstva finansija SAD (OFAC), što je otežavalo finansijske transakcije, uvoz sirove nafte i redovno poslovanje.

Poslednjih meseci više puta je produžavana privremena licenca, a najnovija, izdata ovih dana, omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti, rafinerijsku preradu, uvoz nafte, tehničko održavanje i finansijska poravnjanja do 20. februara 2026. godine. U NIS-u su naglasili da će javnost blagovremeno obaveštavati o svim novim okolnostima koje mogu uticati na poslovanje.

Podsetimo, Srbija je 2008. godine prodala kontrolni paket NIS-a Rusima. Vlada je tada prepustila 51 odsto akcija kompaniji Gasprom njeft za 400 miliona evra u gotovini, uz obavezu da investiraju dodatnih oko 550 miliona evra u modernizaciju rafinerija u Pančevu i Novom Sadu, kao i u razvoj mreže benzinskih stanica. Kasnije je ruski udeo povećan na oko 56,15 odsto kroz dokapitalizaciju i druge mehanizme.

Sada, posle 18 godina, taj udeo prelazi u mađarske ruke. MOL je sa Gasprom njeftom potpisao obavezujući okvirni sporazum (term sheet), a konačan ugovor o kupoprodaji očekuje se do marta 2026. godine. Prema pojedinim informacijama, u transakciji bi mogao učestvovati i partner iz UAE (ADNOC), što bi dovelo do formiranja zajedničke kompanije za preuzimanje NIS-a.

(Dnevnik)

Vučić: Realno je da izbori budu između oktobra i decembra