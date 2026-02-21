Vučić: Sačuvali smo i odbranili Srbiju, biće još uspešnija

Predsednik države Aleksandar Vučić rekao je danas da je Srbija „odbranjena i sačuvanja od onih spolja ali i onih koji su mislili da će rušenjem države mislili da će sebi dobro učiniti“.

„Biće još više sukoba u svetu nego danas, čuvaćemo mir da razvijamo Srbiju, uz vašu podršku ćemo uspeti da je učinimo još snažnijom, uspešnijom“, rekao je Vučić u Knjaževcu, tokom obilaska zaječarske i borske oblasti, gde je posle obraćanja razgovarao sa meštanima koji su mu iznosili svoje probleme.

On je, tokom obraćanja, naveo da je sebi dao zadatak da putuje ne samo dobrim putevima urađenim za vreme ove vlasti, već i lošijim, kada je „namerno skretao“, te da je uočio da su u još gorem stanju.

Istakao je da je za 12 godiina urađeno više puteva nego za 60 godina pre toga, ali da će odmah početi radovi na nekim lokalnim putevima jer su u „užasnom“ stanju.

„U planu 2030-35. godine predvideli smo ogromne sume novca za lokalne puteve, ali i druge radove, kao što je vodovod i kanalizacija“, rekao je Vučić, navodeći da je neophodno da bar jednom sedično u svako selo dođe mobilna ambulanta.

On je rekao da je su preduzeća u ovom kraju uništena dvehiljaditih godina, i obećao da će se lično založiti da u Knjaževac doći bar jedan pogon tekstilne industriju, gde bi se zaposlilo 150-200 žena, ali da Stara planina mora biti motor razvoja.

