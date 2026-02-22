I TO JE PANČEVO: Dve prostoproširene rečenice, Izazov, I za nekog

Dve prostoproširene rečenice

Nije neophodno mnogo da bismo bili zadovoljni.

Iskren osmeh, zagrljaj, čak i psovka iz duše.

Dve smislene, tople, prostoproširene rečenice.

Naravno, nismo svi isto „naštelovani”.

I ne treba da budemo, to bi bilo neprirodno.

A i „štelujemo” se od iskustva do iskustva.

Nismo isti ni mi sami svaki dan.

Što to ume da zamagli um… Rasuđivanje: nula.

Izazov

Upoznavanje – to je uvek nepoznat teren, prema definiciji.

Ispada da nam je u startu najbitniji libido. Ili ego.

Pa ga pumpamo, izgovaramo gluposti, na svoju štetu.

Ili istinu koju ne bismo kazali ni najboljem prijatelju.

Kao da je osoba s kojom komuniciramo idiot, a ne mi sami.

Posle se kajemo, ali kasnije je zakasnelo.

Ko hoće, pamti sve izgovorene reči s početka, obostrano.

Izazov je staviti ih po strani i pouzdati se u doživljeno.

Za nekog

Postoje ljudi koje je neko „potapšao” po ramenu; sve im ide.

Prolazimo pored njih svakodnevno.

Izgledaju obično: samo deluju presrećno, napadno.

I kao da ih ne zanima ko se kreće pored njih.

Sigurno je da ima i onih što „vide” da smo mi „potapšani”.

To je ono kad se, u mislima, udaljimo od svega.

Otputujemo na dobra, bolja mesta.

Misterija je za koga smo najbolji i zašto. Otkriti.

(Pančevac / Siniša Trajković)

I TO JE PANČEVO: Naš grad u slikama koje prati pokušaj poezije u prozi