Pančevo

Pogledajte kako su hor „Zmajići“ i vile oduševili publiku

12:00

30.04.2026

Foto: FB/OŠ "Jovan Jovanović Zmaj" Pančevo

U prepunoj sali Gradske biblioteke Pančevo održan je nesvakidašnji nastup hora „Zmajići“ OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, pod dirigentskom palicom učitelja Tijane Vrbat i Daniela Barbua.

Ovaj događaj bio je deo kreativne radionice i promocije inovativne metodologije „Srećno učenje“ autorke Željane Radojičić Lukić.

Posebnu čar večeri donela je glumačka družina odeljenja I-3, predvođena učiteljicom Jelenom Vukadinović. Mališani su oživeli likove iz edicije „Čarobno selo“, pa su se pred publikom pojavile četiri vile iz „Luke godišnjih doba“: Bosiljčica, Božica, Đurđica i Sunčica. Kroz pesmu i glumu, učenici su na kreativan način predstavili moderni pristup obrazovanju koji povezuje igru i učenje.
(Pančevac/S.L)

