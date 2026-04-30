Kovačica domaćin Balkanskog šampionata u vožnji zaprega

Na Ergela Anči u Kovačici, od 30. aprila do 3. maja 2026. godine, biće održan Balkanski konjički šampionat u vožnji zaprega – jedno od najznačajnijih regionalnih takmičenja u ovoj disciplini.

Program šampionata traje tri takmičarska dana, dok je prvi dan predviđen za veterinarski pregled (vet check) i pripremu takmičara i konja za nastup. Tokom takmičarskog dela, učesnici će se nadmetati kroz tri discipline: dresuru, maraton i preciznu vožnju. Svaka od disciplina predstavlja test savršene harmonije između konja i vozača, izdržljivosti, preciznosti i spremnosti na najvišem sportskom nivou.

Takmičenje se odvija u skladu sa pravilima Međunarodne konjičke federacije (FEI), čime se obezbeđuju visoki organizacioni i sportski standardi, kao i ravnopravni uslovi za sve učesnike. Ovaj šampionat dodatno potvrđuje poziciju Kovačice kao značajnog centra konjičkog sporta u regionu i doprinosi daljoj afirmaciji vožnje zaprega kao discipline koja objedinjuje tradiciju i sport.

(SKSS – OFD)