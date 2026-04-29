Južni Banat

Uzdin: Stigli humanitarni paketi za penzionere

12:30

29.04.2026

Podeli vest:

Foto: Printscreen/Rtv Kovacica

Ukupno 47 humanitarnih paketa, koje je obezbedio Savez penzionera Srbije, podeljeno je penzionerima u Uzdinu i Putnikovu, u okviru Udruženja penzionera Uzdin – Putnikovo, javlja RTV Kovačica.
Paketi sadrže osnovne životne namirnice i sredstva za ličnu higijenu, a za mnoge korisnike predstavljaju značajnu podršku u svakodnevnom životu. Ova akcija ima za cilj da olakša položaj najstarijih sugrađana i pokaže da zajednica brine o njima.

Iz Udruženja penzionera Uzdin – Putnikovo ističu da su ovakve inicijative od velikog značaja, jer doprinose unapređenju kvaliteta života penzionera i jačanju međusobne solidarnosti.

Humanitarna pomoć poput ove još jednom potvrđuje važnost saradnje organizacija i udruženja u pružanju podrške onima kojima je najpotrebnija.

(Pančevac/RTV KOvačica)

Tagovi

humanitarni paketi paketi penzioneri Uzdin

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.