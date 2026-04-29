Uzdin: Stigli humanitarni paketi za penzionere

Ukupno 47 humanitarnih paketa, koje je obezbedio Savez penzionera Srbije, podeljeno je penzionerima u Uzdinu i Putnikovu, u okviru Udruženja penzionera Uzdin – Putnikovo, javlja RTV Kovačica.

Paketi sadrže osnovne životne namirnice i sredstva za ličnu higijenu, a za mnoge korisnike predstavljaju značajnu podršku u svakodnevnom životu. Ova akcija ima za cilj da olakša položaj najstarijih sugrađana i pokaže da zajednica brine o njima.

Iz Udruženja penzionera Uzdin – Putnikovo ističu da su ovakve inicijative od velikog značaja, jer doprinose unapređenju kvaliteta života penzionera i jačanju međusobne solidarnosti.

Humanitarna pomoć poput ove još jednom potvrđuje važnost saradnje organizacija i udruženja u pružanju podrške onima kojima je najpotrebnija.

