Članovi udruženja „Pidikanci – Bavanište” odali počast Bokseru, heroju sa Košara

U prisustvu porodice, prijatelja, saboraca i poštovalaca, u manastiru Bavanište održan je dostojanstven pomen Draganu Petkoviću, u narodu poznatijem kao Bokser. Okupljanje je organizovalo i udruženje „Pidikanci – Bavanište”, čuvajući uspomenu na jednog od najhrabrijih sinova ovog kraja.

Heroj koji se ne zaboravlja

Dragan Petković Bokser položio je ono najvrednije – svoj život – na oltar otadžbine tokom NATO agresije 1999. godine. Kao pripadnik Vojske Jugoslavije, heroj iz Bavaništa poginuo je u teškim borbama na Košarama, učestvujući u jednoj od najodsudnijih bitaka za odbranu granica naše zemlje.

Pomen u miru manastira

Okupljanje u manastirskom okruženju bila je prilika da se prijatelji i saborci još jednom prisete zajedničkih trenutaka i odaju počast čoveku koji je postao simbol hrabrosti, patriotizma i neustrašivosti. Udruženje „Pidikanci”, koje se aktivno bavi negovanjem tradicije i kulture Bavaništa, još jednom je pokazalo važnost negovanja kulture sećanja.

„Naša je obaveza da pamtimo one koji su nas zadužili svojom žrtvom. Draganov lik i njegovo delo ostaju putokaz budućim generacijama kako se voli i brani svoja gruda”, poručeno je sa ovog skupa.

Simbol otpora i drugarstva

Pored vojničkih vrlina, Dragan je ostao upamćen kao častan čovek i verni prijatelj, zbog čega se meštani Bavaništa i celog Južnog Banata svakog aprila sa posebnim pijetetom okupljaju da obeleže godišnjicu njegovog stradanja.

(Pančevac/S.Lakić)