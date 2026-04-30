Raspisan veliki tender: Ovo su SVI veliki planovi za Pančevo

Gradska uprava grada Pančeva raspisala je otvoreni postupak javne nabavke za izradu projektno-tehničke dokumentacije za potrebe grada, procenjene vrednosti 375 miliona dinara bez PDV-a.

Nabavka obuhvata usluge projektovanja za širok spektar objekata visokogradnje i niskogradnje, uključujući javne objekte, infrastrukturne sisteme i komunalne projekte na teritoriji grada.

U okviru visokogradnje, dokumentacija će se izrađivati za objekte kao što su delovi bolnice u Pančevu, verski objekti (kapele), sportske sale i drugi javni objekti poput škola, vrtića, ambulanti i domova kulture. Poseban fokus stavljen je i na projekte zaštite od požara, energetsku efikasnost i sisteme tehničke zaštite.

Kada je reč o niskogradnji, planirana je izrada dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju ulica, raskrsnica, pešačkih i biciklističkih staza, parkinga, javnog osvetljenja, kao i komunalne i energetske infrastrukture. Obuhvaćeni su i radovi na saobraćajnoj signalizaciji, odvodnjavanju i uređenju javnih površina.

Tenderska dokumentacija predviđa izradu kompletne tehničke dokumentacije kroz sve faze — od idejnih rešenja (IDR), preko idejnih i glavnih projekata (IDP/PGD), do projekata za izvođenje (PZI), uz obaveznu koordinaciju svih struka i usklađivanje sa važećim propisima.

Ugovor se realizuje kroz okvirni sporazum, a konkretni poslovi biće definisani pojedinačnim ugovorima. Plaćanje se vrši po fazama i isključivo za kompletno izvršene i prihvaćene usluge.

Rok za podnošenje prijava je 11. maj.