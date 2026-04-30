Predsednik Vučić sutra u Pančevu otvara trening centar za dualno obrazovanje u Mašinskoj školi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sutra će u Pančevu zvanično otvoriti savremeni trening centar pri Mašinskoj školi „Pančevo“, namenjen razvoju dualnog obrazovanja i unapređenju praktične nastave, čime ovaj projekat dobija dodatnu institucionalnu težinu kao deo šire strategije modernizacije obrazovnog sistema u Srbiji.

Otvaranjem trening centra u Mašinskoj školi, Pančevo dobija infrastrukturu koja povezuje obrazovanje i privredu na konkretnom nivou, upravo onako kako savremeni modeli učenja i zahtevaju. O tome nam je govorio direktor Mašinske škole Nenad Dojčinović.

Novi trening centar opremljen je modernim mašinama i nastavnim sredstvima koja omogućavaju učenicima da znanja stiču kroz konkretan rad. U fokusu su oblasti poput CNC tehnologije, mašinske obrade i mehatronike, čime se školovanje direktno povezuje sa potrebama industrije.

Ovakav pristup omogućava učenicima da, pored teorijskog znanja, razviju i praktične veštine koje su odmah primenljive na tržištu rada. Istovremeno, centar će biti dostupan i za dodatne obuke, prekvalifikacije i saradnju sa kompanijama iz regiona.

Dualno obrazovanje u Srbiji poslednjih godina dobija sve značajniju ulogu. Model podrazumeva tesnu saradnju škola i privrede, gde učenici deo obrazovanja provode u kompanijama, stičući iskustvo u realnom radnom okruženju.

Razvoj ovog sistema koordinira Privredna komora Srbije u saradnji sa obrazovnim institucijama i državnim organima. Cilj je smanjenje jaza između obrazovanja i potreba tržišta rada, kao i povećanje zapošljivosti mladih.

Prema podacima nadležnih institucija, sve veći broj kompanija uključuje se u dualni model, prepoznajući ga kao način da dođu do obučenog kadra, ali i da aktivno učestvuju u procesu obrazovanja.

Otvaranje trening centra u Pančevu deo je šire državne politike ulaganja u obrazovnu infrastrukturu i razvoj stručnog kadra. Kroz ovakve projekte, Srbija nastoji da stvori sistem koji odgovara savremenim tehnološkim i ekonomskim izazovima.

Predstavnici vlasti više puta su isticali da je dualno obrazovanje jedan od ključnih mehanizama za jačanje privrede, posebno u sektorima industrije i proizvodnje.

Za Pančevo, kao industrijski važan grad, ovaj centar predstavlja dodatni impuls razvoju lokalne ekonomije, ali i priliku za mlade da ostanu i grade karijeru u svom gradu.

