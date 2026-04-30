JKP Drugi oktobar Vršac: Bez napalte parkinga za prvomajske praznike

Javno komunalno preduzeće „Drugi oktobar“ obaveštava korisnike svojih usluga o organizaciji rada i dežurstvima tokom predstojećeg državnog praznika, Praznik rada.

Petak 1. maj i subota 2. maj 2026. godine biće neradni dani, shodno zakonskim odredbama i Odluci preduzeća kako bi se obezbedilo nesmetano funkcionisanje grada i pružanje vitalnih usluga građanima, u određenim sektorima biće organizovana neprekidna dežurstva:

• Vodovod i kanalizacija, Energetika: Ekipe će dežurati radi obezbeđivanja stabilnosti sistema i pružanja usluga (osim Odeljenja kontrole gasovodne mreže koje neće raditi).

• Održavanje javnih površina: Dežurne službe će biti na terenu, dok Odeljenje Dimničari neće raditi.

• Parking servis: Obaveštavamo građane da Služba Parking servis neće raditi tokom praznika, te se naplata parkiranja neće vršiti 1. i 2. maja.

• Komunalne usluge i Održavanje vozila: Obezbeđena su neophodna dežurstva radi sprečavanja bilo kakvih štetnih posledica po građane i imovinu.

Službe za hitne intervencije su u pripravnosti tokom svih dana praznika.

Agriko pijaca radiće po uobičajenom radnom vremenu tokom prazničnih dana.

(Pančevac/S.L)