Veliki uspeh pančevačkih talenata: Niz medalja na Geografskoj olimpijadi

Polaznici Grupe za geografiju Regionalnog centra za talente „Mihajlo Pupin“ iz Pančeva ostvarili su izuzetan uspeh na republičkom nivou Nacionalne geografske olimpijade. Mladi geografi su u jakoj konkurenciji osvojili ukupno devet medalja, potvrdivši visok nivo znanja i kvalitetan rad sa mentorima.

U kategoriji osnovnih škola, pod mentorstvom Biljane Krstin, drugu nagradu osvojili su Mihailo Gvero i Filip Vujinović, dok su treće mesto zauzeli Nemanja Todorov, Teodora Panić i Emilija Markov. Uspeh osnovaca upotpunio je Jovan Vitas, koji je osvojio treće mesto na Nacionalnoj olimpijadi održivog razvoja i zaštite životne sredine.

Srednjoškolci su, uz podršku mentorke Svetlane Marčetić, takođe briljirali. Filip Mitić i Vanja Gajan okitili su se srebrnim medaljama, dok su Gabriel Lalić i Vladimir Malić osvojili treće mesto. Ovi rezultati još jednom svrstavaju pančevački Centar za talente u sam vrh obrazovnih institucija ovog tipa u Srbiji.

