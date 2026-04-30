Pančevo Politika i društvo

Veliki uspeh pančevačkih talenata: Niz medalja na Geografskoj olimpijadi

11:00

30.04.2026

Podeli vest:

Foto: Rct Mihajlo Pupin

Polaznici Grupe za geografiju Regionalnog centra za talente „Mihajlo Pupin“ iz Pančeva ostvarili su izuzetan uspeh na republičkom nivou Nacionalne geografske olimpijade. Mladi geografi su u jakoj konkurenciji osvojili ukupno devet medalja, potvrdivši visok nivo znanja i kvalitetan rad sa mentorima.
U kategoriji osnovnih škola, pod mentorstvom Biljane Krstin, drugu nagradu osvojili su Mihailo Gvero i Filip Vujinović, dok su treće mesto zauzeli Nemanja Todorov, Teodora Panić i Emilija Markov. Uspeh osnovaca upotpunio je Jovan Vitas, koji je osvojio treće mesto na Nacionalnoj olimpijadi održivog razvoja i zaštite životne sredine.

Srednjoškolci su, uz podršku mentorke Svetlane Marčetić, takođe briljirali. Filip Mitić i Vanja Gajan okitili su se srebrnim medaljama, dok su Gabriel Lalić i Vladimir Malić osvojili treće mesto. Ovi rezultati još jednom svrstavaju pančevački Centar za talente u sam vrh obrazovnih institucija ovog tipa u Srbiji.

Ključne reči:

Tagovi

Centar za talente Pančevo geografija medalje mladi talenti Nacionalna geografska olimpijada

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.