Red vožnje Pantransporta tokom 1.maja: Polasci prema redu vožnje za nedelju i praznik

09:40

30.04.2026

Pantransport

 Za vreme državnog praznika 1. i 2. maja realizaciju polazaka na svim svojim linijama obavljaćemo prema redu vožnje za nedelju i praznik, saopšteno je iz Pantransporta.

Sezonska linija Pančevo AS – Devojački bunar (okretnica kod „Plave dame“) tradicionalno startuje u petak 1. maja  sa polaskom u 07:30, dok je vreme povratka predviđeno u 19 časova.
Linija će tokom praznika Prvog maja saobraćati u navedenom režimu u petak 1. maja  i u subotu 2. maja

Od naredne subote (09.05.2026.) režim saobraćanja sezonske linije biće:
– subotom u 07:30 odlazak za Devojački bunar.
– nedeljom u 19:00 časova povratak iz Devojačkog bunara.

(Pančevac)

 

