Rusi i MOL se usaglasili! Peter Sijarto: Pregovori oko NIS-a teku dobro

Ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto izjavio je posle sastanka sa ministarkom rudarstva i energetike Srbije Dubravkom Đedović Handanović da pregovori oko Naftne industrije Srbije idu dobro i da su se ruski vlasnik i MOL usaglasili. Đedović Handanović je naglasila da postoji velika volja da se dođe do najboljeg rešenja za NIS i buduću saradnju dve zemlje u oblasti energetike.

Mađarski šef diplomatije Peter Sijarto naveo je da su u toku stalne konsultacije sa vladom Sjedinjenih Američkih Država, da bi na kraju srpsko i mađarsko resorno ministarstvo dalo svoje odobrenje za tu transakciju, najavivši da Ukrajina politički ucenjuje Mađarsku i Slovačku oko snabdevanja naftom.

– Ucenjuju nas da im damo novac i oružje a mi nećemo da im damo ni jedno ni drugo – rekao je Sijarto posle sastanka sa ministarkom rudarstva i energetike Dubravkom Đedović Handanović u Palati “Srbija”.

Đedović Handanović je ukazala da se sa Sijartom sastala drugi put u toku tekuće nedelje što, kako kaže, pokazuje volju da se dođe do najboljeg rešenja za NIS i buduću saradnju u oblasti energetike, navodeći da bi radovi na izgradnji naftovoda “Srbija-Mađarska” mogli da počnu tokom jeseni, a da je cilj završetak izgradnje do kraja 2027. godine.

– Tehnički timovi rade danonoćno po pitanju NIS-a. U toku su naši razgovori u vezi međudržavnog sporazuma između Srbije i Mađarske, koji se tiču, pre svega, transakcije u vezi Naftne industrije Srbije. Pregovori su intenzivni, u nekim aspektima i teški, odnosno kompleksni, jer svaka strana teži da zaštiti svoje interese što je više moguće. Štitimo interese naših građana s obzirom na to da je NIS od izuzetne važnosti za našu ekonomiju, privredu i za snabdevanje naftnim derivatima naših građana – rekla je Đedović Handanović.

Napomenula je da je cilj kompromis koji uključuje rad rafinerije u Pančevu, kao i stvaranje povoljnih uslova pod kojima bi Srbija otkupila dodatnih pet odsto akcija u NIS-u.

– Razgovarali smo o Petrohemiji u Pančevu, ali i o drugim investicijama u okviru Naftne industrije Srbije, a sve u cilju jačanja našeg energetskog povezivanja – rekla je Đedović Handanović.

Resorna ministarka je podsetila da je rok za prodaju NIS-a 24. mart.

– Kao što sam rekla, naš cilj je da našu poziciju poboljšamo još više, ali naravno i da budemo dobri domaćini i partneri svima onima koji proširuju ili planiraju da prošire svoje poslovanje u Srbiji, kao što je to slučaj sa kompanijom MOL – rekla je Đedović Handanović.

Sijarto je naveo da zemlje koje nemaju izlaz na more, kao što su Mađarska, Slovačka i Srbija, lake za ucenjivanje kada je reč o snabdevanju energentima.

– Kako bismo uzvratili na ucene iz Kijeva i Brisela najbolja pomoć je da MOL kupi NIS i onda će te tri zemlje bez izlaza na more moći zajedno da rade i bićemo otporniji na izazove i ucene kao što su ove koje se događaju u poslednje vreme – naglasio je Sijarto.

Prema njegovim rečima Srbiju i Mađarsku će do kraja godine spajati naftovod, a dogovoreno je da se gradi još jedan vod, odnosno produktovod, čime će biti obezbeđena zaštita od situacija kao što je ona sa ucenom Kijeva.

– Ove teške situacije pokazuju ko na koga može da računa. Kada su Srbi bili u teškoj situaciji, MOL je više nego udvostručio izvoz, a sada je NIS sugerisao da je narednih dana spreman da u Mađarsku izveze dodatne količine kako bi nam pomogli u situaciji kada nas Ukrajina ucenjuje – rekao je Sijarto.

Đedović Handanović je navela kako je za Srbiju veliki dan u kojem je u saobraćaj pušten kargo transport brzom prugom “Beograd-Budimpešta”.

– Tako isto vredno radimo na zajedničkom projektu izgradnje novog naftovoda. Kao što znate, proces javne nabavke za izgradnju u Srbiji je u toku. Tehnička dokumentacija je završena i sve one dozvole koje su neophodne da bi došli do ove faze. Nadamo se da će radovi biti ugovoreni negde u toku leta, a da već možemo u ranu jesen da očekujemo početak radova, što znači da je cilj da do kraja 2027. godine imamo naftovod izgrađen. Razmatraćemo da li u okviru istog posla možemo da gradimo i produktovod – rekla je Đedović Handanović.

(Objektiv)