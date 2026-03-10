Jabuka: Održana dečja radionica izrade dekorativnih sveća

U Jabuci je organizovana dečja radionica izrade dekorativnih sveća, na kojoj su najmlađi imali priliku da naprave poseban poklon za svoje mame, bake, tetke… Organizator događaja je Dom kulture “Kočo Racin” u saradnji sa Mesnom zajednicom Jabuka, prenosi RTV Pančevo.

Dom kulture “Kočo Racin” u Jabuci i ovog februara i marta obradovao je najmlađe sugrađane mnogim zanimljivim i korisnim aktivnostima. Poslednja u nizu bila je radionica izrade ukrasnih sveća kojim su mališani mogli da obraduju najdraže uoči osmomartovskog praznika. Kako napominju organizatori, trude se da bar jednom u nedelji upriliče tematska okupljanja na kojima deca stiču nova prijateljstva i korisne veštine, rekla je Leonora Karanfilovski, organizator kulturnih aktivnosti u Domu kulture „Kočo Racin“.

Mališani su se, kao i mnogo puta do sada, odazvali u velikom broju. Uživali su u kreativnom radu, igri i druženju, a svako je kući mogao da ponese čak po nekoliko sveća.

U narednim nedeljama u Jabuci će se organizovati i niz uskršnjih radionica za decu od prvog do četvrtog razreda. Događaj je organizovan u saradnji sa Osnovnom školom “Goce Delčev” i Mesnom zajednicom Jabuka.

(RTV Pančevo)