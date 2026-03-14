Drama na Novom Beogradu: Izgoreo poznat splav, odjekivale snažne detonacije

Veliki požar izbio je večeras na splavu u ulici Dr Ivana Ribara kod šljunkare u Bloku 45 na Novom Beogradu, javlja192.rs.

Vatrogasci su uspeli da spreče da se vatra proširi i trenutno rade na dogašavanju, a veliki problem je pravio jak vetar.

Splav, poznat po živoj narodnoj muzici, koji je inače prethodno bio izvučen na kopno, prema prvim informacijama nije radio duže vreme i na njemu nije bilo ljudi.

Očevici navode da je tokom požara odjeknulo i nekoliko detonacija. Policija je trenutno blokirale sve prilaze mestu požara.

– Ostali splavovi se nalaze stotinak metara nizvodno tako da nije bilo opasnosti da ih vatra zahvati – navodi jedan očevidac i dodaje da je velika opasnost bila da vatra ne zahvati okolno rastinje.

Zasad nije poznato šta je uzrok izbijanja vatre.

(Pančevac)