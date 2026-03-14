Hronika Vesti

Drama na Novom Beogradu: Izgoreo poznat splav, odjekivale snažne detonacije

23:41

14.03.2026

Podeli vest:

Foto:Printscreen/192.rs

Veliki požar izbio je večeras na splavu u ulici Dr Ivana Ribara kod šljunkare u Bloku 45 na Novom Beogradu, javlja192.rs.

Vatrogasci su uspeli da spreče da se vatra proširi i trenutno rade na dogašavanju, a veliki problem je pravio jak vetar.

Splav, poznat po živoj narodnoj muzici, koji je inače prethodno bio izvučen na kopno, prema prvim informacijama nije radio duže vreme i na njemu nije bilo ljudi.

Očevici navode da je tokom požara odjeknulo i nekoliko detonacija. Policija je trenutno blokirale sve prilaze mestu požara.

– Ostali splavovi se nalaze stotinak metara nizvodno tako da nije bilo opasnosti da ih vatra zahvati – navodi jedan očevidac i dodaje da je velika opasnost bila da vatra ne zahvati okolno rastinje.

Zasad nije poznato šta je uzrok izbijanja vatre.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

(Pančevac)

Tagovi

192 Novi Beograd požar Splav

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.