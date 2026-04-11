Kraj istorijske misije Artemis II: Astronauti bezbedno sleteli u Tihi okean posle leta oko Meseca

Četvoro astronauta iz misije Artemis II bezbedno se vratilo na Zemlju posle desetodnevnog leta oko Meseca, čime je završena prva američka misija sa ljudskom posadom u blizini Meseca nakon više od 50 godina.

Posadu su činili Rid Vajzman, Kristina Koh, Viktor Glover i kanadski astronaut Džeremi Hansen, a njihova kapsula Orion sletela je u Tihi okean kod obale San Dijega u 20.07 po istočnom vremenu, nakon gotovo petnaestominutnog prolaska kroz Zemljinu atmosferu, preneo je NBC News.

Letelica je uspešno prizemljena uz pomoć tri padobrana, nakon čega su spasilačke ekipe brzo stigle na mesto sletanja. Tokom ulaska u atmosferu zabeležen je i šestominutni prekid komunikacije sa Kontrolom misije u Džonson spejs centru, što je standardna procedura u toj fazi leta.

Po završetku bezbednosnih provera, astronauti su napustili kapsulu i helikopterom prebačeni na brod američke mornarice “USS John P. Murtha“, gde su obavili prve medicinske preglede.

Tokom misije, posada je prešla oko 1.126.540 kilometara i postavila novi rekord u udaljenosti koju su ljudi prešli od Zemlje – oko 406.769 kilometara, čime je nadmašen dosadašnji rekord iz misije Apolo 13.

Ovo je ujedno bila i prva misija sa posadom koja je koristila NASA-inu raketu Spejs Lonč Sistem.

Astronauti su tokom leta zabeležili fotografije suprotne strane Meseca, uključujući kratere, planinske lance i drevne lave, što će doprineti daljim naučnim istraživanjima o njegovom poreklu i razvoju.

Uspešan završetak misije predstavlja važan korak u okviru Artemis programa, čiji je cilj povratak ljudi na Mesec. Planirano je da misija Artemis III bude lansirana sredinom 2027. godine, dok se naredno sletanje na Mesec očekuje 2028.

Povodom uspeha misije oglasio se i predsednik SAD Donald Tramp, koji je čestitao astronautima.

– Spektakularno putovanje i savršeno sletanje. Radujem se njihovom prijemu u Beloj kući i budućim misijama, uključujući i planove za let na Mars – poručio je Tramp.

