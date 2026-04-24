Vodič za legalizaciju: Evo šta se dešava ako ne uplatite taksu u roku od 30 dana

Sprovođenje Zakona „Svoj na svome“ beleži značajan uspeh, a do sada je izdato više od 100.000 potvrda u roku od svega dva meseca od završetka podnošenja prijava.

Ovaj proces je ključan za jačanje pravne sigurnosti i uređenje imovinsko pravnih odnosa u Srbiji.

Ključni uslov uplata takse od 100 evra

Iako je veliki broj rešenja pripremljen građani moraju biti svesni da je uplata takse od oko 100 evra neophodan uslov da bi rešenje o legalizaciji postalo pravosnažno, piše Blic.

Predsednik Srbije je uputio apel građanima naglasivši da bez 100 evra nema rešenja o legalizaciji i da bez ove uplate sve pada u vodu.

Upozorenje na poništavanje zahteva

Građani treba da budu veoma oprezni jer ukoliko se pomenuta taksa ne izmiri zahtev za legalizaciju se poništava. Tako, pojedini bi mogli da izgube pravo na legalizaciju i ostanu bez papira zbog neplaćanja ovog iznosa.

Rešena administrativna greška na uplatnicama

Tokom procesa uočen je administrativni problem gde na prvobitnim rešenjima nije bio odštampan poziv na broj neophodan za uplatu. Ova greška je izazvala privremenu konfuziju ali je otklonjena tako da građani sada imaju precizne instrukcije za plaćanje.

Rokovi za postupanje

Nakon što građani prime obaveštenje o obavezi plaćanja naknade dužni su da uplatu izvrše u što kraćem roku.

Zakonski predviđen rok za uplatu je 30 dana od dana prijema obaveštenja kako bi se legalizacija uspešno priveo kraju.

Šta treba da proverite

Proverite da li ste dobili rešenje i obaveštenje o uplati.

Obavezno uplatite iznos od 100 evra jer je to uslov za dobijanje konačnog papira.

Prilikom uplate koristite ispravan poziv na broj koji je sada dostupan na rešenjima nakon otklanjanja tehničke greške.

Ne prekoračujte rok od 30 dana za uplatu jer rizikujete poništavanje čitavog postupka.

Šta se dešava ako ne uplatim taksu u roku od 30 dana?

Ukoliko ne uplatite taksu od oko 100 evra u zakonom predviđenom roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja dešava se sledeće:

Poništavanje zahteva Vaš zahtev za legalizaciju biće poništen.

Proces pada u vodu Naglašeno je da bez uplate takse sve pada u vodu jer je taj iznos neophodan uslov da bi se postupak uspešno priveo kraju i dobilo konačno rešenje.

Ministarka građevinarstva je apelovala na građane da uplatu izvrše u što kraćem roku a najkasnije u pomenutom roku od 30 dana kako bi osigurali svoju imovinu i pravnu sigurnost.

(Blic)