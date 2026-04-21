Zelena misija u Debeljači: Posađeno 27 novih sadnica za zdraviju budućnost sela

Udruženje „U službi prirode” iz Debeljače uspešno je sprovelo akciju ozelenjavanja, tokom koje je selo postalo bogatije za 27 novih stabala. Ova plemenita inicijativa okupila je lokalne entuzijaste koji su udruženim snagama doprineli stvaranju lepšeg i zdravijeg okruženja za sve meštane.

Uspeh akcije omogućili su i donatori – Radovan Marković, koji je obezbedio sadnice, i Joži Bodi, koji je donirao zaštitne letvice. Organizatori su izrazili veliku zahvalnost svima koji su na bilo koji način pomogli da se ova ideja realizuje.

„Nastavljamo da obogaćujemo naše selo, jer više drveća znači i više ptica, čija pesma ima moć da nas smiruje i leči. Predstojeće leto nas podseća koliko je hlad važan za sve nas, a drveće su pluća našeg mesta koja moramo čuvati zajedno”, poručuju iz udruženja.

Iako su sadnice odmah zalivene, meštani podsećaju da je ključno redovno održavanje. Bez redovnog zalivanja mlada stabla ne mogu da se prime, pa su organizatori uputili apel svim komšijama da zajednički brinu o novom zelenilu kako bi sadnice porasle u zdrava stabla.

Akcija u Debeljači podsetila nas je na staru istinu: jedno drvo – jedan život. Čuvanjem prirode danas, osiguravamo bolji kvalitet života za generacije koje dolaze.

