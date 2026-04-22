Nebo iznad Vršca u znaku paraglajdinga: Uspešno završen „Vršac Open“

VRŠAC – Vršačka kula proteklog vikenda bila je centar evropskog vazduhoplovnog sporta. Uspešno je održano drugo kolo Lige Srbije i međunarodno takmičenje „Vršac Open“ u disciplini precizno sletanje paraglajderom, koje je okupilo krem ovog sporta iz zemlje i inostranstva.

Ovaj sportski događaj nosio je prestižni status takmičenja druge kategorije Svetske vazduhoplovne organizacije (FAI), čime je Vršac još jednom potvrdio svoju poziciju na globalnoj mapi vazduhoplovstva.

Trijumf nad ćudljivom prirodom

Takmičari su se suočili sa izazovnim vremenskim prilikama koje su testirale njihovo iskustvo i veštinu. Dok je subota donela jak vetar koji je zahtevao maksimalnu opreznost i otežavao izvođenje letova, nedelja je pružila idealne uslove. Stabilizacija vremena omogućila je pilotima da pokažu svoj puni potencijal, te je tokom dva dana uspešno realizovano ukupno sedam serija letova.

Dominacija domaćih i regionalnih pilota

Nakon uzbudljivog nadmetanja, u generalnom plasmanu trijumfovao je Ivan Pavlov iz Kanjiže. Srebro je otišlo u ruke gosta iz Španije, Viktora Rodrigeza, dok se bronzanim odličjem okitio Dejan Valek iz Novog Sada.

U ženskoj konkurenciji, najpreciznija je bila Anđela Krstevski iz Beograda. Drugo mesto zauzela je Lana Kumiša iz Hrvatske, dok je treće mesto osvojila domaća takmičarka iz Vršca, Tamara Pavlović, na opšte oduševljenje lokalne publike.



Vršac kao centar sportskog turizma

Besprekorna organizacija i specifična mikroklima Vršačke kule još jednom su pokazale zašto je ovo jedna od najomiljenijih destinacija za paraglajdere u regionu. „Vršac Open“ nije bio samo sportsko nadmetanje, već i značajna promocija turističkih i sportskih potencijala grada, koji nastavlja da privlači takmičare iz celog sveta.

(Pančevac/Grad Vršac)