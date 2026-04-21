Čuvanje tradicije predaka: U selima južnog Banata obeleženo „Kumačenje“

Ponedeljak nakon Uskrsa, u narodu poznat kao Pobusani ponedeljak, i ove godine protekao je u znaku starog narodnog običaja sklapanja doživotnih prijateljstava. Manifestacija „Kumačenje“, poznata i kao „Drugaričenje“, svečano je obeležena u više naselja – Crvenoj Crkvi, Vračev Gaju, Banatskoj Palanci, Jasenovu i Kusiću, prenosi BCinfo.

Ovaj vekovni običaj, koji se najduže zadržao upravo u ovim krajevima, simbolizuje neraskidive veze među mladima koje se često smatraju svetijim i čvršćim od krvnog srodstva.

Simbolika vrbinog venca i šarenih jaja

Ritual kumačenja tradicionalno se izvodi na obali reka ili potoka, gde deca i omladina kroz upleteni venac od vrbovog pruća tri puta razmenjuju šarena uskršnja jaja i ljube se u obraz. Tim činom oni postaju „kume“ i „drugari“, preuzimajući obavezu da se tokom celog života uzajamno poštuju, pomažu i čuvaju svoje prijateljstvo.

Vrba, kao simbol buđenja prirode i zdravlja, ima ključnu ulogu u ovom obredu, dok šarena jaja predstavljaju novi život i radost druženja.



Očuvanje identiteta u 21. veku

Iako živimo u digitalnom dobu, meštani Crvene Crkve i okolnih sela dokazuju da tradicija nije zaboravljena. Manifestacija je okupila veliki broj dece, roditelja i starijih meštana koji su sa ponosom posmatrali najmlađe kako nastavljaju stope svojih predaka.

„Kumačenje nije samo igra, to je prva lekcija o vernosti, odanosti i zajedništvu koju naša deca uče,“ istakli su učesnici u Jasenovu i Kusiću.

Turistički potencijal običaja

Osim duhovnog i društvenog značaja, ovaj običaj sve više privlači pažnju posetilaca i turista koji žele da dožive autentični duh Banata. Lokalne samouprave i udruženja građana prepoznaju važnost očuvanja „Drugaričenja“ kao nematerijalnog kulturnog nasleđa koje ovaj region čini jedinstvenim na kulturnoj mapi Srbije.

(Pančevac/BCinfo)