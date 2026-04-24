Danas slavimo Svetog Antipa: Pomolite se za zdravlje i sreću

Sveštenomučenik Antipa, episkop Pergamski spominje se u knjizi Otkrovenja kao „Antipa verni svedok moj, koji bi ubijen kod vas, gde živi sotona“, tj. u gradu Pergamu.

Žitelji ovog grada živeeli su u mraku idolopoklonstva i u krajnjoj nečistoti; bili su robovi strasti, nasilnici, rečju sluge satanine. I tu posred njih živeo je Antipa „kao svetlost posred tame, kao ruža posred trnja, kao zlato posred blata“. Dobrim i pravednim smatrao se onaj, ko bi nekog hrišćanina uhvatio i ubio. Sva vera neznabožačka sastojala se u gatanju, u tumačenju snova, u služenju demonima i u krajnjem razvratu. Zastrašeni od Antipe kao od ognja demoni su se javili neznabožačkim sveštenicima u snu i ispovedili se, kako se oni boje Antipe, i kako moraju zbog njega da beže iz tog grada.

Neznabožački sveštenici digli su gomilu naroda protiv Antipe, i počeli su da ga nagone da se odrekne Hrista i pokloni idolima. Rekao im je Antipa: „kad se vaši takozvani bogovi, gospodari vasione, plaše mene, smrtnog čoveka, i moraju da beže iz ovoga grada, zar ne poznajete po tome da je sva vaša vera zabluda:“ I još im je govorio svetitelj o veri Hristovoj, kao jedinoj istinitoj i spasonosnoj. Ali, oni su se razjarili kao zveri i dovukli su starca Antipu pred hram Artemidin, pred kojim je stajao izliven vo od bronze.

Usijali su vola ognjem i bacili unutra slugu Božjega. Sveti Antipa, unutra u ognjenom volu, slavio je Boga s blagodarnošću, kao negda Jona u kitu ili tri otroka u peći ognjenoj. I molio se Antipa za pastvu svoju i za sav svet sve dok mu se duša ne rastavi od trošnog tela i ne uzleti među anđele u carstvo Hristovo. Skončao je u mukama i uvenčao se slavom neuvelom 92. godine.

Tropar (glas 4):

Idolske obmane si razobličio, Sveti Antipo, i đavolsku si uništio silu, ispovedivši hrabro Hrista pred bezbožnicima. Zato si se uselio u Carstvo nebesko ka anđelskim vojskama, Vladici svih prinoseći slavoslovlje, i za nas molebno blagodarenje predlažući, da nam blagodat isceljenja daruje. Zato te poštujemo, sveštenomučeniče Antipo: Moli Hrista Boga da spase duše.

