Vučić objavio odlične vesti: Upravo podeljeno 6.645 kredita za stanove mladima

12:34

24.04.2026

Foto: Printscreen/Instagram: buducnostsrbijeav

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima putem video-poruke na svom Instagram nalogu.

– Poštovani građani, sa ponosom i iskrenim zadovoljstvom vam saopštavam da smo upravo podelili 6.645 kredita za mlade, za kupovinu stanova. Kada smo krenuli sa tom idejom, ljudima je, posebno mladim, to izgledalo kao neverovatna stvar, kao stvar do koje se teško dolazi, kao nešto što država ne može da ispuni. Moj predlog sada Vladi, i verujem da će ga prihvatiti, je da povećaju iznos za ovu godinu za još 300 miliona evra i da tako rešimo mladima ključno životno pitanje – kazao je Vučić između ostalog.

 

Aleksandar Vučić krediti za mlade

