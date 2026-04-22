FOTO-SAFARI IVANOVO: Pogledajte najbolje kadrove!

Tradicionalna manifestacija „Foto-safari”, koja već skoro dve decenije slavi autentičnost Ivanova, ove godine je oborila rekorde okupivši oko 170 majstora fotografije iz čitavog regiona.

U organizaciji Doma kulture „Žarko Zrenjanin” i foto-grupe „Dunavac”, selo je postalo velika otvorena scena za profesionalce i amatere koji su objektivima beležili lepotu ovog vojvođanskog mesta.

Učesnici, od Banja Luke do Niša, ističu da je Ivanovo danas prepoznatljiva turistička tačka na mapi Srbije, zahvaljujući upravo ovoj manifestaciji. Fotografi su inspiraciju pronalazili u lokalnoj crkvi, etno-kući, staroj stražari, ali i u modernom foto-studiju sa modelima postavljenom u Domu kulture. Prema rečima organizatora Zoltana Bisaka, nastali kadrovi nastavljaju svoj život na svetskim izložbama, promovišući selo širom planete.

Najbolji radovi nastali tokom ovogodišnjeg druženja biće odabrani na konkursu „Ivanovo u fokusu”, dok publiku velika izložba očekuje u avgustu. Projekat je realizovan uz značajnu podršku Grada Pančeva i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu.

