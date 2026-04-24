Za pokretanje biznisa i do pola miliona dinara

Za pokretanje biznisa od Pančeva može se dobiti od 200.000 do 500.000 dinara. „Subvencija početnicima/početnicama u biznisu – samozapošljavanje” može se koristiti isključivo za nabavku opreme, mašina, repromaterijala i rezervnih delova, adaptaciju prostora i plaćanja poreza i doprinosa u prvoj godini poslovanja a prijavljivanje traje do 1. juna.

Ili nezaposlen ili sveži biznismen

Za razliku od konkursa za dobijalje subvencije za pokretanje biznisa koji raspisuje Nacionalna služba za zapošljavanje, grad ne traži da se na birou bude godinu dana, nego je dovoljno biti evidentiran kao nezaposleni na dan konkurisanja. Ali se takođe mora imati završena obuka za razvoj preduzetništva Nacionalne službe za zapošljavanje ili neke druge odgovarajuće organizacije. Kurs nije potreban taze preduzetnicima, to jest onima koji su već pokrenuli neki posao u ovoj godini, naravno sa sedištem u Pančevu. Uslov je i da dobijena de minimis pomoć ne bude veća od 23 miliona dinara u poslednje tri godine.

Gradski Savet za zapošljavanje ima diskreciono pravo da u određenim slučajevima, kako je navedeno, ipak dodeli sredstava i nekome ko je u prethodne tri godine koristio subvenciju za samozapošljavanje, kao i da nekoga odbije ako se prijavi za biznis koji je suficitaran u Pančevu.

Bez kafana, taksija i plastenika

Propisane su i delatnosti u kojima se može pokrenuti biznis, pa se pare ne mogu dobiti za gajenje rotkvica i salate u plasteniku, to jest za primarnu poljoprivrednu proizvodnju i registraciju individualnog poljoprivrednog gazdinstva. U pokretanje biznisa za koje bi grad dao pare ne spadaju ni taksiranje ni otvaranje kafane ili kafića, a, naravno, ni menjačnica.

Prednost će imati „teže zapošljive kategorije”, u koje spadaju, između ostalih osobe sa invaliditetom, mlađi od 30 i stariji od 50 godina, oni koji nisu završili osnovnu ili srednju školu, korisnici socijalne pomoći, samohrani roditelji, supružnici ako nijedno od njih ne radi, roditelji dece sa smetnjama u razvoju… A ovaj put posebno je naglašeno da će prioritet imati žene zbog „stvaranja jednakih mogućnosti za učešće i ravnopravan tretman žena i muškaraca u oblasti rada, zapošljavanja i samozapošljavanja i dr.”. Ipak, mnogo više bodova stiče se kvalitetom biznis plana, u koji spadaju, na primer, opis planirane delatnosti i proizvoda, analiza kupaca, konkurencije, dobavljača, marketing, oprema, finansije…

Biznismeni početnici će obavezno učestvovati i u programu pravno-finansijskog savetovanja u poslovanju, koje finansira grad na posebnom konkrusu. Od odluke o dodeli sredstava ne sme da prođe više od 45 dana do potpisivanja ugovora koji mora da garauntuje još jedan žirant. Detaljnije informacije o svim uslovima mogu se dobiti u Sekretarijatu za privredu i ekonomski razvoj Gradske uprave Grada Pančeva putem telefona 013/308-961 a celokupan tekst konkursa možete preuzeti na internet stranici Gada Pančeva.

(Pančevac)

