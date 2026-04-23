Od škole do posla u NIS-u: Pančevački učenici dobijaju priliku za praksu i zapošljavanje u Rafineriji

PANČEVO – Budući stručnjaci Tehničke škole „23. maj“ u Pančevu imali su priliku da iz prve ruke saznaju kako izgleda put od školske klupe do radnog mesta u jednoj od najvećih energetskih kompanija u regionu. Predstavnici kompanije NIS održali su u ovoj školi prezentaciju i radionicu o mogućnostima za razvoj karijere i stručno usavršavanje,prenosi RTV Pančevo.

Ovaj susret nastavak je dugogodišnje uspešne saradnje obrazovnog sektora i privrede, sa jasnim ciljem – da se mladi talenti zadrže u svom gradu i odmah po završetku školovanja zakorače u profesionalni svet.

Šansa za posao odmah nakon diplome

Direktorka Tehničke škole „23. maj“, Marija Petković, istakla je da je najznačajniji benefit ove saradnje program stručne prakse koji traje šest meseci, a na koji učenici mogu konkurisati čim steknu diplomu.

„Na prezentaciji su stručni predavači objasnili ceo proces rada, dok su kroz radionicu dodatno uveli đake u ono što ih očekuje u realnom industrijskom okruženju. Ovo je od izuzetnog značaja ne samo za naše učenike i školu, već i za grad Pančevo,“ izjavila je Petković.

Važno je napomenuti da vrata NIS-a nisu otvorena samo za učenike sa smera prerade nafte i gasa. Priliku za praksu i zapošljavanje imaju i:

Tehničari za hemijsku i farmaceutsku tehnologiju,

Tehničari za zaštitu životne sredine.

Moderni uslovi rada i zelena energija

Saradnja sa kompanijom NIS donela je školi i značajna infrastrukturna ulaganja. Pored opremanja laboratorija i učionica, škola je zahvaljujući sredstvima Rafinerije postala pionir u oblasti energetske efikasnosti.

„Naša škola je prva u Pančevu koja ima ugrađene solarne panele. Očekujemo njihovo skoro priključenje, što će doneti velike uštede,“ naglasila je direktorka škole, dodajući da upravo ovakva podrška doprinosi velikom interesovanju đaka pri svakom upisnom roku.

Tehnička škola „23. maj“ ostaje primer kako sinergija škole i privrede stvara sigurnu budućnost za mlade kadrove u Pančevu.

(Pančevac/RTV Pančevo)