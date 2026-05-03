Sportski duh u Beloj Crkvi: Više od 450 učenika na opštinskom takmičenju u atletici

Gradski stadion u Beloj Crkvi bio je domaćin velikog Opštinskog takmičenja u atletici, koje je okupilo oko 450 učenika osnovnih i srednjih škola. Organizator ovog masovnog sportskog događaja je lokalna samouprava opštine Bela Crkva, prenosi RTV Pančevo.

Takmičare je na samom početku pozdravio Marko Lazarević, član Opštinskog veća resorno zadužen za sport, koji je istakao da su ovakve manifestacije ključne za pravilan razvoj mladih generacija i promociju zdravih životnih navika.

Mladi sportisti nadmetali su se u brojnim atletskim disciplinama, a oni najbolji obezbedili su sebi prolaz u narednu fazu takmičenja.

„Manifestacija je potvrdila veliki talenat naših učenika. Najuspešniji takmičari izborili su plasman na Okružno prvenstvo koje će se održati u Vršcu“, izjavio je Srđan Jovanović iz Atletskog kluba „Atina“, koji je bio suorganizator događaja.

Ovakvi sportski susreti imaju višestruk značaj – pored razvoja takmičarskog duha, oni podstiču decu na aktivno bavljenje sportom i stvaranje baze za buduće atletske uspehe. Atletika, kao „kraljica sportova“, još jednom se pokazala kao neizostavan deo obrazovanja i odrastanja mladih u Beloj Crkvi.

