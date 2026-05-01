Prvomajski uranak na Tamišu: Kej pulsira u ritmu mladosti i dobrog druženja

Pančevci su i ovog 1. maja potvrdili da tradiciju ne menjaju – Međunarodni praznik rada proslavlja se na gradskom Tamiškom keju, koji je od ranih jutarnjih sati postao centar okupljanja svih generacija. Sunčan i topao dan izmamio je sugrađane u prirodu, pretvarajući obalu reke u veliku, veselu pozornicu na otvorenom.

Već oko 11 sati na keju se „tražilo mesto više”. Svaki slobodan komadić trave i svaka klupa popunjeni su onima koji su odlučili da praznični dan provedu uz reku. Posebno raduje veliki broj mladih ljudi koji su ove godine zauzeli „strateške pozicije” – pesma, graja i smeh odjekivali su i pre podneva, dok su se uz prepoznatljiv miris roštilja širile isključivo dobre vibracije.

Muzička slika keja i ove godine je bila šarenolika. Dok su sa nekih zvučnika odjekivali narodni melosi, grupe mladih sa gitarama ostale su dosledne pop i rok klasicima, pružajući instrumentalnu podlogu koja se savršeno uklapala u ambijent pored vode.

Glavna zvezda trpeze, bez sumnje, bio je roštilj čija se aroma širila duž cele obale. Ipak, ni ljubitelji ribolova nisu sedeli skrštenih ruku – najuporniji alasi pohvalili su se svežim ulovom koji će se već danas naći u kotlićima.

Za one aktivnije, kej je bio idealan teren za rekreaciju. Šetači, biciklisti i trkači ispunili su staze, dok su tereni za odbojku na pesku bili konstantno zauzeti. Neki su pak odlučili da se potpuno povežu sa prirodom, hodajući bosi po travi i uživajući u toplom prolećnom suncu.

Raspoloženje je na vrhuncu, a planovi su jasni – na keju se ostaje do večernjih sati. Kako poručuju naši sugrađani, zalihe mesa i povrća su tolike da se „ništa ne sme vratiti kući”, što garantuje da će se dobro druženje uz Tamiš nastaviti sve dok poslednji zraci sunca ne napuste pančevačku obalu.

(Pančevac/S.L)