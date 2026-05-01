Vučić u Pančevu: Ovo je simbol vere u mlade naraštaje

U Mašinskoj školi „Pančevo“ danas je svečano otvoren Trening centar za dualno i celoživotno obrazovanje, a ceremoniji je prisustvovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Predsednik Srbije obilazi trening centar. U razgovoru sa mladim Jožefom, predsednik se interesovao šta želi da postane, na šta je on rekao automehaničar. – Odličan si izbor napravio. Problem je što nemamo dovoljno srpskih kompanija uključenih u dualno obrazovanje. U Nemačkoj 400 hiljada kompanija je uključeno, kod nas 1.200, i to uglavnom strane. Mi ćemo morati sebe i svoje navike da menjamo, bez toga nema budućnosti – naveo je Vučić.

Ono što je problem je što nemamo dovoljno srpskih kompanija uključenih, dodao je predsednik.

– U Nemačkoj 400.000 kompanija radi kroz dualno obrazovanje. Ne ljudi, nego kompanija, a kod nas svega 1200. Znam da ih ima, ali po volumenu ljudi to su kod nas suštinski strane kompanije. Mi moramo sebe i svoje kompanije da menjamo – naglasio je on.

U razgovoru sa nemačkom ambasadorkom Anke Konrad, predsednik je još jednom istakao važnost dualnog obrazovanja.

– Mislim da je Handesblat objavio, ili neki od nemačkih časopisa, da ćemo imati veliki nedostatak radne snage. To će biti veliki problem. Iako imaju zagarantovanu platu i dobar posao – rekao je Vučić, na šta ga je rukovodstvo škole obavestilo da se upisuje oko 20 ljudi godišnje. Dodaje da je razgovarao sa švajcarskim predsednikom Gi Parmelanom, koji mu je otkrio da je bio zanatski šegrt, a da je na kraju postao predsednik.

Naglasio je da su zemlje poput Nemačke i Danske ostvarile ogromne privredne uspehe zahvaljujući dualnom obrazovanju.

– I mi smo imali problem sa time, a onda smo tu zaostali i moramo da regenerišemo. Ako će ona da ima 1.500 evra platu, onda je to sasvim drugačije. To deca moraju da znaju, a ne da čekaju posao od 800 evra koji je nešto lakši. Ona posle može da završi fakultet i da radi šta želi, a da ima odličnu platu – dodaje predsednik.

On je obišao i mašinsku i robotičku radionicu, u kojoj su se u tom trenutku obučavali đaci. „CNC operatera nam treba samo tako“, naglasio je Vučić uz bitnu razliku: „Svaka vam čast deco, odlično ste izabrali. I zahvalite se roditeljima na tome. Verujte mi, za 10 godina ćete znati zašto sam vam to rekao. Kod nas obuka traje 10 nedelja kraće nego u Švajcarskoj. Ja sam već danas video kako me svi napadaju, pošto kažu da je u Srbiji duže radno vreme nego u regionu. Pa zato nešto i možemo da uradimo više, bez rada ne može ništa. Dakle oni rade 47 nedelja godišnje, u Švajcarskoj, a mi 15 nedelja ne radimo godišnje. Ako nešto ne promenimo mi tih 70 dana ne možemo da nadoknadimo, bar malo moramo da smanjimo razliku“, rekao je Vučić.

Rukovodstvo škole je Predsednika obavestilo da se upisuje oko 20 ljudi godišnje, a Vučić se obratio devojčici iz Omoljice, koja je vukovac i obučava se u ovom trening centru.

„Tebi sada ide normalno srednja stručna škola, kada kreće bilo kakav staž? Odmah! I dobija platu za ovo“, rekao je predsednik i nastavio da su zemlje poput Nemačke i Danske ostvarile ogromne privredne uspehe zahvaljujući dualnom obrazovanju.

„I mi smo imali problem sa time, a onda smo tu zaostali i moramo da regenerišemo. Ako će ona da ima 1.500 evra platu, onda je to sasvim drugačije. To deca moraju da znaju, a ne da čekaju posao od 800 evra koji je nešto lakši. Ona posle može da završi fakultet i da radi šta želi, a da ima odličnu platu".

Doček predsednika Vučića uz skandiranje

Pred dolazak predsednika ispred škole okupio se veći broj građana koji su nosili zastave Srbije i transparente sa porukama „Srbija pobeđuje“ i „Vučiću, južni Banat je uz tebe“, uz skandiranje „Aco, Srbine“.

Predsednik Srbije stigao je u Pančevo nešto pre 10 časova, gde je pozdravljen aplauzima.

– Hvala vam na veličanstvenom dočeku, važne su ovo stvari, i zato hvala našim partnerima iz Nemačke i svima koji su se trudili da urade ovaj trening centar. Mi smo doveli dve velike kompanije u Pančevu, to su ZTF i Brose, ali ostaje nam da uradimo još mnogo stvari, da završimo školu, vodovod u Vojlovici, ali i mnogo puteva u okolnim mestima – rekao je on.

Predsednik kaže da su ovde u Pančevu ljude maltretirali godinu i više dana.

– Nikada ništa za ovaj grad nisu uradili, a nama ostaje da gledamo kako ćemo da popravimo uslove, sačuvamo rafineriju i naše ljude, i siguran sam da ćemo uspeti – kazao je predsednik.

– Čestitam vam praznik rada, bez rada uspeha nema – rekao je Vučić.

Otvaranju centra prisustvovali su i ministar prosvete Dejan Vuk Stanković, ministarka privrede Adrijana Mesarović, predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, ambasadorka Nemačke u Srbiji Anke Konrad i gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović.

Mašinska škola „Pančevo“ uključena je u proces reforme obrazovanja kroz dualni model, a od početka 2021. godine razvija saradnju sa srednjim stručnim školama iz Italije i Francuske u okviru projekta „Virtual Mobility – Intercultural Exchange“.

